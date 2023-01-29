544.3 مليون دولار أرباح البنك العربي 2022

المصدر: دبي – البيان

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حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً بعد الضرائب والمخصصات 544.3 مليون دولار لعام 2022 مقارنة بـ314.5 مليون دولار لعام 2021. وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي، حيث بلغت حقوق الملكية 10.4 مليارات دولار. وحققت مجموعة البنك العربي من خلال شبكة فروعها المنتشرة محلياً وخارجياً أداءً قوياً في عام 2022، مدفوعاً بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 23 % لتصل إلى 1.35 مليار دولار.

وارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5 % لتصل إلى 35.4 مليار دولار مقارنة بـ34.6 مليار دولار العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5 % لتصل إلى 47.7 مليار دولار مقارنة بـ47.1 مليار دولار العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % لعام 2022. وأشار صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال عام 2022 تعكس متانة ومرونة استراتيجية المجموعة المبنية على التنوع في أعمالها.

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