«مجموعة الحثيلي»: دبي تسبق الزمن بأجندتها الاقتصادية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «مجموعة الحثيلي» أن أجندة دبي الاقتصادية التي تم إطلاقها أخيراً تعكس حرص الإمارة على استباق الزمن وصناعته بما يتوافق مع قدراتها وإمكاناتها.

وأشار حسين الحثيلي، صاحب المجموعة، إلى المناخ الاستثماري لدبي ودولة الإمارات، والفرص والتسهيلات التي تقدمها الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب. وتطرق إلى القطاع العقاري في دبي والإمارات، وقال إن المناخ الاستثماري الواعد يساعد على استقطاب خطط التوسع لدى المجموعة، منها توسع العمل التجاري والخدمي، ليشمل توريد المشتقات النفطية ونقلها البحري إلى الشركات التجارية في اليمن والمنطقة.

كما تحدث عن نشاط المجموعة في الإمارات بما توفره من تسهيلات للمستثمرين والمقيمين، إضافة إلى نمو وازدهار الأعمال التجارية، مؤكداً أن المجموعة تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في الإمارات خلال الفترة المقبلة.

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