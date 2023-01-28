«دانوب» تطلق مشروعاً بـ 1.4 مليار في أبراج بحيرات جميرا

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة دانوب العقارية، عن مشروع فيوز، وهو أكبر مشروع عقاري لها، عبارة عن مجموعة من الأبراج المزدوجة الشاهقة، بقيمة تطويرية تجاوزت 1.4 مليار درهم. وتم إطلاق المشروع بالشراكة مع المطور الرئيسي لأبراج بحيرات جميرا مركز دبي للسلع المعتمدة، ويتضمّن مناطق عامة ومرافق داخلية مفروشة من أستون مارتن.

وهذا هو أول مشروع سكني فاخر لدانوب العقارية، مع انتقال المطور إلى سوق التطوير العقاري الراقي.وسيتم تطوير المشروع داخل مجمع كي في منطقة أبراج بحيرات جميرا، بجوار شارع الشيخ زايد ومحطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة، وهذا هو أول مشروع لدانوب العقارية في أبراج بحيرات جميرا.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي، ورئيس المجلس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة في مؤتمر صحفي بدبي: نمت أبراج بحيرات جميرا لتصبح واحدة من أكثر المجتمعات متعددة الاستخدامات شعبية بالإمارات حيث توفر المنطقة كل ما تحتاجه الشركات والمقيمون والزوار، ويضيف موقع فيوز وتصميماته الداخلية المفروشة من أستون مارتن إلى أوراق اعتماد أبراج بحيرات جميرا.

لذلك يسعدنا العمل مع عقارات دانوب لجلب هذا المشروع الأيقوني إلى المجتمع بينما تواصل أبراج بحيرات جميرا النمو. ومع فيوز، تشمل محفظة التطوير الحالية لشركة دانوب العقارية 21 مشروعاً و10021 وحدة، بقيمة مبيعات مجمعة 8.15 مليارات درهم.

ومن بين 21 مشروعاً تم إطلاقها، سُلم حتى الآن 11 مشروعاً وستقوم الشركة بتسليم 3 مشاريع أخرى في النصف الأول من العام، ما يجعلها واحدة من أنجح المطورين من حيث التسليم. وتحتوي منازل فيوز على أكثر من 40 مرفقاً ووسائل راحة. وأكد رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب العمل على رفع مكانة دانوب العقارية كمطور عقاري فاخر في السوق.

ووفقاً لبحوث سافيلز وورلد ريسيرش، زاد عدد مخططات الإقامة ذات العلامات التجارية عالميا بـ 230 % في العقد الماضي.

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