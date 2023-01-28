«الدراسات المصرفية» يحتفي بتخريج 24 مواطناً ببرنامج تطوير القادة

المصدر: دبي - البيان

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احتفى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بتخريج دفعة جديدة من برنامج تطوير القادة بكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد.

والتي تعد واحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم، بهدف تطوير برنامج تنفيذي لتدريب القادة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي على مهارات جديدة.

وضم البرنامج 24 مواطناً ومواطنة من مديري وقادة القطاع المصرفي وقطاع التأمين بالدولة إلى جانب 12 مشاركاً من مديري وقادة القطاع المصرفي بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ليكون إجمالي عدد المشاركين 38 من رؤساء تنفيذيين ومديرين ورؤساء أقسام من قطاع البنوك والتأمين.

وصمم المعهد وجامعة أكسفورد برنامجاً بهدف تدريب وتطوير قادة متفوقين في مجال الخدمات المالية من الشرق الأوسط بناءً على ثلاثة محاور عامة هي أساسيات القيادة الفعالة وعقلية الخبير الاستراتيجي وقيادة الذات والآخرين.

والتحق المشاركون بكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد في ديسمبر الماضي، للمشاركة في برنامج تدريب مصمم لتدريب أبرز القادة والمديرين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية عبر تطوير مهاراتهم القيادية الشخصية والمهنية.

برامج مكثفة

وقالت نورة البلوشي، المدير العام بالوكالة للمعهد: برنامج تطوير القادة يتضمن دورات توعية قيادية مصممة خصيصاً لصناعة قيادات المستقبل، حيث يعد البرنامج منصة مثالية لكافة القيادات العاملين في القطاع المصرفي لكي يصقلوا مهاراتهم القيادية.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، عمل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على إنشاء شبكة واسعة من الشراكات الدولية الاستراتيجية. من بينها جامعة أكسفورد ومؤسسات تعليمية عالمية مثل كلية إدارة الأعمال بجامعة فيرجينيا- داردن في الولايات المتحدة، وجامعة بانجور في المملكة المتحدة.

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