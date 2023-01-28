منح تصنيف 5 نجوم لفندق جراند ميركيور دبي

المصدر: (دبي- البيان)

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حصل فندق جراند ميركيور دبي على تصنيف خمس نجوم من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

والفندق يتبع سلسلة فنادق أكور العالمية التي تضم أكثر من 5.300 منشأة فندقية و10.000 من وجهات المطاعم المتنوعة والمقاهي المنتشرة في أرجاء 110 دول حول العالم.

وأقام الفندق حفلاً أبرز خلاله مرافقه الجديدة كلياً. وقال تيرون لودر، المدير العام لفندق جراند ميركيور دبي: يتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي الذي يتمركز بين مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية والمعالم التجارية والحيوية في إمارة دبي، حيث يستغرق الزوار مدة 10 دقائق فقط بالسيارة للوصول إلى فستيفال سيتي ودبي مول وبرج خليفة ومركز دبي التجاري العالمي.

وأكد الارتقاء بتجربة الضيوف من خلال توفير مجموعة متكاملة من المرافق وتحديث التصاميم والديكورات وإضفاء طابع جديد وجميل على المساحات والزوايا المختلفة وإثرائها بملامح الثقافة الإماراتية العريقة. ويضم الفندق 257 غرفة فندقية فاخرة مصممة بلمسات إماراتية من حيث الشكل والديكور.

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