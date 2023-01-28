«لاكي فيش» يواصل دعم صيادي الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد مطعم لاكي فيش، الحائز على جائزة أفضل مطاعم البحر المتوسط في دبي الذي يقع في بالم ويست بيتش، عزمه مواصلة شراء الأسماك والمأكولات البحرية من الصيادين المحليين لتقديم أطباق طازجة ودعم الاقتصاد المحلي.

منذ افتتاحه في عام 2021، اشترى لاكي فيش أكثر من 25000 كيلو جرام من المأكولات البحرية التي يتم صيدها بشكل مستدام بما في ذلك العديد من أنواع الأسماك والكالاماري والقريدس والمحار وبلح البحر،.

والتي يتم عرضها على مركبها الشراعي العتيق المميز. ويتم الحصول على منتجات أخرى من مصادر دولية مثل الروبيان الكارابينيرو والأخطبوط من إسبانيا، لكن يتم التركيز على شراء المنتجات المحلية الطازجة.

وقال ديمتري براود، مالك مطعم لاكي فيش « نركز على الشراء من الصيادين المحليين لأنهم يوفرون منتجات طازجة لضيوفنا.

ونظراً لأن موردينا يعرفوننا جيداً، فهم يختارون الأفضل والمعد خصيصاً لنا. ويمكن للضيوف تناول أشهى الوجبات بالمطعم الذي يضم 260 مقعداً، أو في التراس الشاطئي الذي يضم 182 مقعداً».

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