مجموعة اللولو تطلق عروض «بهجة الهند» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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شهدت مجموعة اللولو تدشين فعاليات بهجة الهند السنوية رسمياً بحضور سفير جمهورية الهند في الإمارات سنجاي سودهير، وذلك في لولو هايبر ماركت الوحدة مول أبوظبي.

حضر إطلاق الفعاليات سيف الدين روبيلا، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية برفقة عدد من ممثلي الإدارة العليا في لولو.

وقال السفير الهندي: يأتي مهرجان بهجة الهند في لولو ليبرز العلاقات المميزة بين الإمارات والهند عبر منظور التجارة، الأطعمة والثقافة، وبمناسبة احتفالنا باليوم الجمهوري السابع والأربعين للهند، نتطلع إلى الدور البناء لمجموعة لولو في مواصلة فتح آفاق جديدة للعلاقات بين الشعبين.

وقال سيف الدين روبيلا: تعد فعاليات بهجة الهند واحدة من أشهر مواسم التسوق لدينا، والتي تحظى باهتمام كبير من المتسوقين في الإمارات الذين يعشقون النكهات الهندية. وتفخر لولو دوماً بدورها الريادي كجسر تجاري بين الهند والإمارات.

وقامت المجموعة بمواءمة خطط النمو الخاصة بها بشكل وثيق مع بروز الهند كقوة اقتصادية عظمى. وشهدنا نمواً متسارعاً لاستثماراتنا في الهند. ويسعدنا دوماً تقديم الخبرة الدولية والبراعة في تجارة التجزئة باعتبارنا علامة تجارية إماراتية إلى المشاريع الهندية الواعدة.

وتم توفير نحو 2000 منتج خصيصاً لهذه الفعالية بكل متاجر لولو في دول الخليج بهذه المناسبة بدعم من مكاتب التصدير وتحضير المنتجات الغذائية التابعة للمجموعة في الهند. وتشمل الفعاليات عروضاً فنية تقليدية متنوعة بعدد من المتاجر. كما يستمتع الزوار بلقاء الممثلة الهندية الشهيرة مانجو وارير اليوم السبت بأبوظبي. وتقام عروض للأزياء العصرية والتقليدية.

وهناك عروض على أفضل المنتجات الهندية الطازجة مع خصومات كبيرة على الأرز، رقائق الفطور التقليدية، البهارات، اللحوم، الوجبات الجاهزة والسلع التموينية. وتتوفر جميع العروض في المتاجر وأونلاين عبر موقع لولو الإلكتروني.

ويحظى المتسوقون بفرصة ربح 3 كيلو جرامات من الذهب وقسائم تسوق مجانية عبر العرض الترويجي «اربح 3 كيلو ذهب برعاية كليان للمجوهرات»، حيث يمكن المتسوقي الذي ينفق 100 درهم فقط المشاركة في السحب الإلكتروني وأن يكون أحد 60 رابحاً محظوظاً.

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