رأس الخيمة تحتفي بيوم الجمارك العالمي

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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نظمت دائرة جمارك رأس الخيمة فعالية «يوم الجمارك العالمي» تحت مظلة احتفالات منظمة الجمارك العالمية بيوم الجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام وتحت شعار «رعاية الجيل القادم.. تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك».

وبدأت الفعالية بتخريج الدفعة الثامنة من دورة أساس للموظفين الجدد ومن ثم تم افتتاح معرض الجمارك واستعراض أجهزة التفتيش الجمركي الحديثة وعدد من الضبطيات المختلفة. حضر افتتاح المعرض مروان دوربيني مساعد المدير العام للعمليات الجمركية وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية والموظفين والشركاء الاستراتيجيين.

وتم استعراض تطور سلسلة التدريب المهني والفني وتطوير ممكنات المراكز الجمركية من حيث قوة المورد البشري والأجهزة الفنية المساعدة في تنفيذ مختلف المهام والأدوار الجمركية. وأثنى مساعد المدير العام للعمليات الجمركية على الجهات المشاركة والشركاء الاستراتيجيين بالأخص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وشركة سال للعلامات التجارية على المشاركة والدعم.

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