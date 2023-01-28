غرفة رأس الخيمة للتجارة تشارك بـ«إكسبو فادودارا» في الهند

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أكد يوسف إسماعيل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب حرص الغرفة لترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة للأعمال والاستثمارات، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات في الهند.

وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين رأس الخيمة والسوق الهندية، ولاسيما توفر فرص مهمة لاستكشاف أوجه التعاون ومجالات وقطاعات النمو التي يمكن التركيز عليها لتحقيق المنفعة المتبادلة بين إمارة رأس الخيمة والهند

جاء ذلك خلال مشاركة غرفة رأس الخيمة في معرض «إكسبو غرفة تجارة فادودارا»، الذي شهد حضوراً متميزاً لكبار المسؤولين والخبراء، ما يجعله فرصة لتوسيع الأنشطة واكتساب وإمكانية عقد الشراكات مع غرف التجارة والمستثمرين بالهند. وشكلت المشاركة فرصة للتعريف بأهم الفرص الاستثمارية التي تمتلكها الإمارات في كافة القطاعات بشكل عام ورأس الخيمة بشكل خاص.

وتتواصل فعاليات «إكسبو غرفة تجارة وصناعة فادودارا» في دورته الحادية عشرة، في ولاية غوجارات الهندية حتى بعد غدٍ . وحرص يوسف إسماعيل على عقد لقاءات بالقيادات والمسؤولين بالهند للترويج لأنشطة الغرفة ومبادراتها والفرص الاستثمارية بالإمارة والاتفاق مع غرفة تجارة فادودارا لدعوة أصحاب الشركات لمعرض دولي يتم تنظيمه وإطلاقه بإكسبو رأس الخيمة، تحت مظلة الغرفة والذي يشارك فيه رجال ورواد ورائدات الأعمال أصحاب الشركات من داخل وخارج الدولة.

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