«عزيزي»: 58 % الإنجاز في «بارك أفينيو 1»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة عزيزي، أن مشروعها بارك أفينيو 1 أحرز تقدماً سريعاً، بعد اكتماله بـ58 %.

ويقع هذا المشروع في مدينة محمد بن راشد. ويتألف بارك أفينيو من 372 وحدة سكنية و 29 مساحة للتجزئة، حيث يحتوي كل واحد من مبانيه الثلاثة على صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة مع كامل التجهيزات.

ويتقدم العمل في كافة أرجاء المشروع بوتيرة متسارعة، واكتملت أعمال الهيكل في «بارك أفينيو 1» حتى الآن بـ 98.3 %، وأعمال البناء 58 %، والطابوق بـ99 %، والتكسية الداخلية بـ 84.6 %.

كما تمت زيادة إجمالي القوى العاملة إلى 660 فرداً لضمان الإنجاز السريع. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: أحرزنا تقدماً كبيراً في مشروع بارك أفينيو. ومن خلال تعزيز إجراءات الشراء وتعيين المقاولين تمكنا من تسريع وتيرة مختلف الأعمال.

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