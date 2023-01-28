246.6 ملياراً الودائع الادخارية بنمو 3 % حتى نهاية نوفمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 246.61 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة 3 % على أساس سنوي بنحو 7.21 مليارات درهم، مقابل نحو 239.4 ملياراً في نوفمبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وزادت «الادخارية» خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي 1.98 % مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام 2021، بزيادة تعادل 4.8 مليارات درهم، فيما زادت على أساس شهري 0.06 % مقارنة بنحو 246.48 مليار درهم في أكتوبر 2022. وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 903.36 مليارات درهم نهاية نوفمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 10.1 % مقابل 820.83 مليار درهم في نوفمبر 2021، بزيادة 82.5 مليار درهم.

وزادت الودائع تحت الطلب خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي 6.5 % أو ما يعادل 55.3 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار في نهاية 2021. وارتفعت الودائع لأجل إلى 599.81 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي بزيادة 17 % على أساس سنوي مقابل نحو 513.16 ملياراً في نوفمبر 2021.

وارتفعت الودائع لأجل على أساس شهري 7.3 % أو ما يعادل 40.8 مليار درهم مقابل 559.02 مليار درهم في أكتوبر 2022، بينما زادت خلال الـ11 شهراً الأولى من 2022 بنحو 12.4 % مقابل 533.57 مليار درهم في نهاية 2021.

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