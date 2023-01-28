«دبي للتسوق».. تجارب استثنائية في آخر عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يختتم «مهرجان دبي للتسوق» غداً، بعد موسم مميز حافل بالتجارب وعروض التسوق المميزة والفعاليات الترفيهية والجوائز القيمة التي تعتبر من ركائز المهرجان التي توفر قيمة مضافة للجمهور والمتسوقين، مع تواصل الفعاليات الاستثنائية في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المهرجان.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق: إن مهرجان دبي للتسوق انطلق قبل 28 عاماً وكانت من أحد أهدافه دعم الشركات المحلية وقد لعبت العروض الترويجية دوراً رئيسياً في ازدهار المهرجان على مر السنين ولا شك في أنها ستواصل الإسهام بهذا الدور لسنوات عديدة قادمة، حيث نسعى في كل دورة جديدة للمهرجان إلى مواصلة الابتكار بالتعاون مع شركائنا من قطاع التجزئة من أجل تقديم المزيد من العروض المميزة والطرق الجديدة التي تثري تجارب التسوق لضمان استمتاع الجميع بالمهرجان.

وأضاف أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع قطاع التجزئة على مدار العام من خلال تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، حيث تضع المؤسسة برنامجاً فعاليات التسوق وتنفذه كل عام بحيث يركز على توفير أسباب جديدة وجذابة لزيارة وجهات التجزئة في أنحاء المدينة، منوهاً بأن التسوق يعد جزءاً لا يتجزأ من تجربة دبي حيث تجذب مهرجانات التسوق الزوار من الإمارات والمنطقة والعالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز