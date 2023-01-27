«الإمارات للدراسات المصرفية والمالية» يحتفي بتخريج 24 مواطناً من برنامج تطوير القادة بجامعة أكسفورد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بتخريج دفعة جديدة من برنامج تطوير القادة بكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد والتي تعد واحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم بهدف تطوير برنامج تنفيذي لتدريب القادة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي على مهارات جديدة.

وضم البرنامج 24 مواطناً ومواطنة من مديري وقادة القطاع المصرفي وقطاع التأمين بالدولة إلى جانب 12 مشاركا من مديري وقادة القطاع المصرفي بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ليكون إجمالي عدد المشاركين 38 من رؤساء تنفيذيين ومديرين ورؤساء أقسام من قطاع البنوك والتأمين.

وصمم المعهد وجامعة أكسفورد البرنامج بهدف تدريب وتطوير قادة متفوقين في مجال الخدمات المالية من منطقة الشرق الأوسط بناءً على ثلاثة محاور عامة هي أساسيات القيادة الفعالة وعقلية الخبير الاستراتيجي وقيادة الذات والآخرين إلى جانب حضور ابتكارات القطاع كموضوع رئيسي عبر البرنامج ككل.

والتحق المشاركون بكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد في ديسمبر الماضي للمشاركة في برنامج تدريب مصمم لتدريب أبرز القادة والمديرين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية عبر تطوير مهاراتهم القيادية الشخصية والمهنية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالوكالة إن برنامج تطوير القادة يهدف الى دمج القيادات المصرفية في برامج مكثفة لتنمية المهارات الشخصية القيادية بالإضافة الى المهارات المصرفية ..مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن دورات توعية قيادية مصممة خصيصا لصناعة قيادات المستقبل حيث يعد البرنامج منصة مثالية لكافة القيادات العاملين في القطاع المصرفي لكي يصقلوا مهاراتهم القيادية.

وأضافت أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يمضي قدما في مساهمته في تطوير الجيل القادم من القادة والمدراء المواطنين بالقطاع المصرفي من خلال حزمة من البرامج والدورات تلبي احتياجات الأفراد وتطور قدراتهم وتساعدهم على قيادة فرق العمل لتنفيذ المهام والخطط.

وأشارت إلى ان البرامج والدورات يعكسان التزام المعهد بالاستثمار المكثف في الكوادر الوطنية اللازمة للازدهار والنمو وتلبية متطلبات السوق الديناميكية التي نستلهمها من رؤية قيادتنا الرشيدة والرؤية الوطنية للارتقاء بمهارات قادة القطاع المصرفي والمالي الإماراتي.

وقال حمد عبد الله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي – ضمان وأحد خريجي البرنامج متحدثًا عن تجربته إن البرنامج ساعده على اكتساب رؤى أساسية في مختلف جوانب القيادة.

وقال فيصل عبد الله أحد المشاركين من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية إن البرنامج كان مبنياً على أساس استراتيجي متقدم بحيث جمع بين دراسات الحالة والمحاضرات العملية وفي نفس الوقت سلط الضوء على قواعد وأساليب التفكير المنهجي بالإضافة إلى النقاشات التفاعلية والبحث ومشاركة المعلومات والمشاركة الأكاديمية وقد كانت هذه الدورة منظمة بشكل مهني ومتميز جداً.

جدير بالذكر أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، عمل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على إنشاء شبكة واسعة من الشراكات الدولية الاستراتيجية من بينها جامعة أكسفورد ومؤسسات تعليمية عالمية مثل كلية إدارة الأعمال بجامعة فيرجينيا- داردن في الولايات المتحدة وجامعة بانجور في المملكة المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز