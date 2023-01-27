814 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة والأراضي والأملاك بدبي أكثر من 814 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 241 مبايعة بقيمة 605.83 ملايين درهم منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 78.65 مليون درهم و231 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 527.18 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم و في المراية الثالثة الحبيه الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 86 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في ند حصة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 198.18 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 11.87 مليون درهم و44 رهن فلل وشقق بقيمة 186.31 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 80 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثانية بقيمة 36 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 4 هبات بقيمة 10.89 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم.

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