8.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.4 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2328 مبايعة بقيمة 6.14 مليارات درهم منها 285 مبايعة للأراضي بقيمة 1.7 مليار درهم و2043 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.43 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 123 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 135 مبايعة بقيمة 415 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 332 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 86 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة البدع وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة المزهر الاولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 232 مبايعة بقيمة 384 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 140 مبايعة بقيمة 383 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.56 مليار درهم منها 77 رهن أراض بقيمة 132.64 مليون درهم و321 رهن فلل وشقق بقيمة 1.42 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 330 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 115 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 60 هبة بقيمة 784.47 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 464 مليون درهم وأخرى في منطقة رماح بقيمة 55 ملايين درهم.

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