مهرجان دبي للتسوق يقدم عروضاً تسويقية مميزة قبل اختتامه

المصدر: وام

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يختتم "مهرجان دبي للتسوق " بعد غد الأحد بعد موسم آخر مميز من التجارب الاستثنائية وعروض التسوق المميزة والفعاليات الترفيهية والجوائز القيمة التي تعتبر من ركائز المهرجان التي توفر قيمة مضافة للجمهور والمتسوقين.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق إن مهرجان دبي للتسوق انطلق قبل 28 عاماً وكانت من أحد أهدافه دعم الشركات المحلية وقد لعبت العروض الترويجية دوراً رئيسياً في ازدهار المهرجان على مر السنين.. ولا شك في أنها ستواصل الإسهام بهذا الدور لسنوات عديدة قادمة، حيث نسعى في كل دورة جديدة للمهرجان إلى مواصلة الابتكار بالتعاون مع شركائنا من قطاع التجزئة من أجل تقديم المزيد من العروض المميزة والطرق الجديدة التي تثري تجارب التسوق لضمان استمتاع الجميع بالمهرجان سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين أو الزوار.

وأضاف أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لتشجيع قطاع التجزئة على مدار العام من خلال تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة حيث تضع المؤسسة برنامجاً فعاليات التسوق وتنفذه كل عام بحيث يركز على توفير أسباب جديدة وجذابة لزيارة وجهات التجزئة في جميع أنحاء المدينة ، منوها بأن التسوق يعد جزءاً لا يتجزأ من تجربة دبي حيث تجذب مهرجانات التسوق - لاسيما مهرجان دبي للتسوق - الزوار من الإمارات وجميع أنحاء المنطقة والعالم ما يعكس جهود المدينة لتعزيز فعالياتها وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتسوق.

من جانبه أشار فيكاس تشادا الرئيس التنفيذي لشركة "جمبو"- التي تعتبر أحد الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق منذ انطلاقته الأولى -إلى أن الإلكترونيات الاستهلاكية أحد القطاعات الرئيسية في مبيعات التجزئة في الإمارات حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب 15 مليار درهم في العام الماضي.

وأوضح أن دبي استثمرت في مراكز التسوق وصممتها لتقديم تجربة اجتماعية، وليس تجربة تسوق فقط حيث نجح هذا المفهوم في جذب المزيد من العملاء، لافتا إلى أن الإمارة تنظم أيضاً العديد من فعاليات التسوق الجذابة على مدار العام ما يساعد الشركات على تنفيذ مبادرات التسويق الخاصة بها ويؤدي إلى تنسيق الجهود وبالتالي المحافظة على زخم قطاع التجزئة وضمان نموه المستدام.

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