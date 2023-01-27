32 % ارتفاعاً سنوياً في رصيد «المركزي» من الذهب

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب على أساس سنوي ارتفع 32 % بنهاية نوفمبر الماضي. وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف أمس أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 15.47 مليار درهم نهاية نوفمبر 2022، بزيادة تعادل 3.72 مليارات درهم، مقارنة بنحو 11.754 مليار درهم في نوفمبر 2021.

وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس شهري 8.14 % بزيادة 1.17 مليار درهم مقارنة برصيده البالغ 14.307 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي.

وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي 30 % أو 3.56 مليارات درهم مقارنة برصيده البالغ نحو 11.913 مليار درهم نهاية العام 2021.

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