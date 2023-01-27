«الاقتصاد» تدعم برنامج «رامب-آب» التابع لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن دعم وزارة الاقتصاد برنامج «رامب-آب» Ramp-Up التابع لها، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك تحت مظلة مشروع موطن ريادة الأعمال.

وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: الوزارة مستمرة في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع عبر تعزيز التعاون والعمل المشترك مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع مستهدفات ومشاريع الخمسين عاماً المقبلة. واشار إلى أن الشراكة مع الإمارات العالمية للألمنيوم ستسهم في توفير المزيد من الفرص والممكنات للمبتكرين والمبدعين بالدولة، وتدعم أفكارهم ومشاريعهم الإبداعية عبر برنامج «رامب-آب».

وقال خالد عيسى بوحميد، نائب الرئيس الأول لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نهدف من خلال البرنامج إلى دعم رواد الأعمال الذين ستسهم أعمالهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو على مستوى الدولة. ونفتخر بشراكتنا مع وزارة الاقتصاد، حيث سنعمل معاً على دعم رواد الأعمال وتعزيز انضمام المزيد منهم.

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