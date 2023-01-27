«دبي للسيليكون» تستضيف مقر «تلر» الإقليمي للدفع الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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شهدت واحة دبي للسيليكون؛ المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، المنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أمس، افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة «تلر»؛ بوابة الدفع الإلكتروني الرائدة في تقديم خدمات الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى والهيئات الحكومية، التي تأسست عام 2014، وحصدت العديد من الجوائز؛ نظراً لتميزها.

وانطلاقاً من مقرها الجديد في الواحة ستمكّن «تلر» الشركات في الإمارات والسعودية من قبول الدفعات بما يزيد على 120 عملة، بفضل إمكانات منصتها للدفع الإلكتروني المتاحة بأكثر من 30 لغة.

ودشّن الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، برفقة خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تلر»، المقر الإقليمي الجديد للشركة في مجمّع دبي الرقمي في واحة دبي للسيليكون، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال خليل العلمي: يوفر مجمّع دبي الرقمي في واحة دبي للسيليكون بنية تحتية متطورة في قلب دبي بمنافع متعددة تمكننا من تمكين الأعمال في عالم التجارة الإلكترونية ودعم رؤية الإمارات لمجتمع غير نقدي.

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