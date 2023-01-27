نمو أرباح «الإمارات الإسلامي» 51 % إلى 1.24 مليار

المصدر: دبي- البيان

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قفز صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022 على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي.

وارتفع إجمالي الدخل بـ 33 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتحسنت الأرباح التشغيلية بـ 36 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتحسن صافي هامش معدل الربح إلى 3.39 %. وارتفع إجمالي الأصول بـ 15 % ليصل إلى 75 مليار درهم في 2022. وبلغت ودائع المتعاملين 56.3 ملياراً، مرتفعة بـ 19 %.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: حقق الإمارات الإسلامي صافي أرباح تعتبر الأعلى على الإطلاق. وقام المصرف بتوفير وصول سلس لأسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للمستثمرين بصفته المصرف المستلم للاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي وسالك وتيكوم وتعليم ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور).

وبناء على الأداء القوي للمصرف، أكدت مؤسسة فيتش الدولية تصنيف الإمارات الإسلامي طويل الأجل بدرجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيفاً قصير الأجل بدرجة (F1) فيما رفعت تصنيف المصرف من حيث القدرة على الاستمرار.

وحقق الإمارات الإسلامي أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي في الدولة بـ 38 % من إجمالي عدد الموظفين و34 % بالمناصب الحساسة. كذلك قام الإمارات الإسلامي بطرح مبادرات تعليمية وتطويرية للكفاءات الإماراتية.

تفاؤل

بدوره، قال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: عزز الإمارات الإسلامي مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في الإمارات، وحقق أعلى معدل نمو في تمويل ذمم الأنشطة التمويلية المدينة والودائع منذ 2016، ما يعكس طابع التفاؤل الحالي الذي يسود مشهد الأعمال.

ونمت تمويلات المتعاملين بـ 14 % ونمت ودائع المتعاملين بـ 19 % خلال 2022 بالتزامن مع نمو بـ 13 % في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير خلال العام. وأضاف: في 2022، وسعنا نطاق عروض منتجاتنا ومنها إطلاق حساب التوفير العائلي الإماراتي.

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