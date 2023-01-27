أرباح «الإمارات دبي الوطني» ترتفع 40 % إلى 13 ملياراً في 2022

المصدر: دبي - البيان

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قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني للعام 2022، 40 % لتصل إلى 13 مليار درهم. وكانت أرباح الربع الأخير قوية بشكل استثنائي حيث بلغت 3.9 مليارات درهم، بزيادة 94 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وكان 2022 عاماً قياسياً من حيث الأداء، لا سيما في ما يتعلق بقروض الأفراد ومعاملات العملاء، حيث أظهرت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً.

كما نمت قروض الشركات الجديدة بواقع 50 مليار درهم في 2022، ما يعكس استمرار النظرة الإيجابية ومستوى التفاؤل الذي يسود قطاع الأعمال، إلى جانب نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم، وتحسن مزيج الودائع بدعم من السيولة القوية للقطاع.

ولا تزال جودة الائتمان جيدة، ما يُظهر قوة الاقتصاد في المنطقة مع تراجع معدل انخفاض القيمة بـ 12 %. وقام البنك بافتتاح فروع جديدة في المملكة العربية السعودية ومصر والهند بهدف تسريع وتيرة الاستثمار في حضوره الدولي وقدراته الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي.

دعم أجندة D33

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: تعكس القفزة بأرباح البنك النمو الاقتصادي الإقليمي القوي ونجاح نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة. وبصفتنا بنكاً رائداً في المنطقة، نفخر بدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث وجهات دولية للسياحة والأعمال.

وأضاف سموه: لعب البنك دوراً قيادياً في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم في 2022 ليساهم البنك بدوره في تنمية اقتصاد دبي وأسواق رأس المال.

وقال إن تركيزنا على خطط التعاقب الوظيفي على المدى الطويل أدت إلى تعيين المواهب الإماراتية في المناصب القيادية العليا، وأشعر بفخر كبير أن يكون 70 % من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة في الإمارات من مواطني الدولة.

توزيعات مقترحة

وأشار سموه إلى أنه في ضوء الأداء القوي للمجموعة، نقترح زيادة بـ 20 % في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 60 فلساً للسهم.

من جهته، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة: توفر العمليات الدولية فرص التنويع والنمو، حيث تساهم بـ 39 % من إجمالي الدخل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحنا أول بنك يصدر سندات عامة بالدرهم عقب قيام الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ببناء منحنى العائد بالدرهم، مما يعزز هويتنا الوطنية. ووسعت المجموعة روابطها الاقتصادية الدولية بافتتاح المزيد من الفروع في السعودية والهند ومصر.

زخم نمو قوي

بدوره، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: من دواعي سرورنا أن نتمكن من الحفاظ على زخم نمو الدخل القوي وكذلك الضبط الصارم للتكلفة واستفدنا من عمليات إعادة القيد والمبالغ المستردة، ما يعكس الوضع الاقتصادي الإقليمي السليم.

وأكد أن السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي تبقى بوضع جيد، ونمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 20 مليار درهم خلال 2022، وهو ما مكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار إلى انه بالتزامن مع احتفال البنك بالذكرى الستين لتأسيسه في 2023، قمنا بإعادة تشكيل فريق قيادتنا، بما في ذلك التعيين المستحق لعدد من المدراء التنفيذيين الإماراتيين، وتعيين رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمجموعة وتأسيس صندوق رأس المال الاستثماري للشركات للاستفادة من فرص النمو المستقبلية. وقال إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد دبي نمواً قوياً في 2023، كما أن الميزانية العمومية القوية للمجموعة اليوم في وضع يمكنها من دعم عملائنا ومساعدتهم على النمو محلياً ودولياً.

وقد قفز صافي أرباح الإمارات الإسلامي إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار. كما ارتفع دخل دينيزبنك بـ 50%. وارتفع إجمالي الدخل 36 % ليصل إلى 32.5 مليار درهم. وزاد صافي هامش الفائدة ليصل إلى 3.43 %، وتدل مؤشرات التوجيهات الاسترشادية لعام 2023 بأنه سيكون أعلى على خلفية حدوث مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة.

وتم تسجيل أداء قوي لأنشطة قروض الأفراد والتمويلات الإسلامية التي ترافقت مع تقديم قروض جديدة للشركات بمبلغ 50 ملياراً والذي قابله سداد دفعات بمبالغ كبيرة من القروض الحكومية. ونمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 20 مليار درهم في 2022.

وارتفعت ربحية السهم بشكل ملفت بـ 43 % لتصل إلى 198 فلساً، ما يشكل زيادة أساسية 79 %، وارتفع إجمالي الأصول 8 % إلى 742 ملياراً.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بـ 12 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويتمتع الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي بحصة سوقية تبلغ حوالي 30 % من إنفاق بطاقات الخصم والائتمان في الإمارات، مع معالجة أكثر من مليون معاملة في اليوم.

وقام البنك بإطلاق التطبيق المصرفي المطوّر عبر الهاتف المتحرك ENBD X، كما تم إنجاز وتثبيت بنية سحابية أصلية لتكنولوجيا المعلومات بـ 100 %. وأصبح 97 % من جميع معاملات المبيعات والخدمة مؤتمتة بالكامل. وأصبح Liv.. أول بنك رقمي جديد بالدولة يوفر للعملاء منصة للاكتتاب في الطرح العام الأولي. وجرى إطلاق خدمة الدفع (بنك الإمارات دبي الوطني باي).

توطين

وساهم التخطيط الناجح للتعاقب الوظيفي على المدى الطويل في جعل 70 % من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية الحالي للمجموعة في دولة الإمارات من المواطنين. وتم تعيين رئيس قسم الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية للمجموعة، وارتفعت مساهمات الخدمة المجتمعية بمقدار الضعف لتصل إلى 116 مليوناً في 2022.

ملامح مستقبلية

لا تزال النظرة المستقبلية للشرق الأوسط إيجابية على الرغم من تباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي. وكان لارتفاع أسعار النفط في عام 2022 دور بارز في منح زخم لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيقها فائضاً، كما عزز الميزانيات العمومية الحكومية.

وتتوقع وحدة الأبحاث في البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بـ 3.9 % في 2023، وهو ما يفوق بكثير توقعات النمو العالمي للبنك الدولي البالغة 1.7 %. وبدأ التضخم في التراجع في العديد من الاقتصادات بالتزامن مع توقعات في الأسواق بأن تصل معدلات الفائدة ذروتها.

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