«دبي للاستثمار» تستحوذ على 9 % من أسهم بنك مونيومنت الرقمي في المملكة المتحدة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دبي للاستثمار، استحواذها على 9 % من أسهم بنك مونيومنت، البنك الرقمي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، والذي يخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي، وهيئة التنظيم الحصيفة في المملكة المتحدة.

وتتركز أعمال البنك على فئة الأغنياء أصحاب الثروات المتوسطة في المملكة المتحدة، ويتمثل الهدف الاستراتيجي للبنك، في تقديم الخدمات المصرفية الأساسية، والخدمات الأخرى ذات الصلة، والعمل على مساعدة العملاء لتحقيق النجاح والازدهار والرخاء الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للوقت، من خلال تقديم حلول ذكية وفعالة ومرنة، والاستفادة من القدرات الرقمية، لتحقيق التوسع على مستوى العالم.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة، وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»: يُتيح الاستثمار في البنك، فرصة فريدة للمجموعة للانخراط والمشاركة في عالم الخدمات المصرفية الرقمية، في واحدة من أكثر الأسواق تقدماً وتطوراً وتنظيماً، فقد شكّل التحول العالمي المتسارع، نحو الخدمات المصرفية الرقمية، خطوة إيجابية بارزة، لا سيما للبنوك الجديدة، أو ما يُعرف بالبنوك الإلكترونية. واستند النمو المحقق في هذا القطاع على فئة جديدة من العملاء، الذين اتجهوا نحو اعتماد مجموعة واسعة من منتجات الخدمات المصرفية الرقمية.

وتتطلع المجموعة، من خلال آلية عمل البنك القائمة على دمج المنتجات المصرفية التقليدية والراسخة مع الحلول المبتكرة، بأن تكون جزءاً من مرحلة النمو المستمرة والمتطورة للبنوك الرقمية، والعمل على تحقيق التنويع، وتوسيع آفاق الأعمال بشكل استراتيجي.

وقال ايان راند الرئيس التنفيذي لبنك مونيومنت: يوفر البنك الدعم لآلاف العملاء، من خلال منتجات الودائع الخاصة بنا، حيث قدمنا خلال السنة الأولى من عملنا، قروضاً بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال مينتو بهانداري رئيس العلاقات المؤسسية ومؤسس بنك مونيومنت: ندرك أن شراكتنا مع «دبي للاستثمار»، ستشكل عاملاً مساعداً لتطوير خططنا الاستراتيجية، لنعمل معاً على الاستفادة من قدراتنا التكنولوجية، لتوسيع عملياتنا في الأسواق الأخرى حول العالم. ويعمل البنك حالياً، على تطوير مجموعة أوسع نطاقاً من المنتجات والخدمات، التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حياة طبقة الأثرياء، سواء في المملكة المتحدة أو على مستوى العالم.

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