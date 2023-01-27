«اينوك» تحصد جوائز عدة في الابتكار والاستدامة والقدرات الرقمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة اينوك حصولها على عدة جوائز مرموقة من «جمعية الأفكار البريطانية»، ومجموعة دبي للجودة، ومجلة «إنترناشيونال بيزنس»، تقديراً لابتكاراتها وممارساتها المستدامة وقدراتها الرقمية، لتختتم بذلك سلسلة إنجازاتها على مدار عام 2022 بهذه الإنجازات اللافتة.

وفازت المجموعة بجائزة الحكّام عن الإنجازات الخاصة في 2022، بالإضافة إلى مركز الوصيف عن فئة «التركيز على العملاء» ضمن جوائز «فكرة العام» التابعة لـ «جمعية الأفكار البريطانية» عن محطات الخدمة المدمجة. وحصلت المجموعة على «الفئة الذهبية» في الدورة الرابعة من «جائزة الإمارات للابتكار» التابعة لمجموعة دبي للجودة، .

كما منحت مجلة «إنترناشيونال بيزنس» مجموعة اينوك جائزة «أفضل مزوّد متكامل للنفط والغاز في الإمارات للعام 2022» وجائزة «أكثر مزوّد لحلول الطاقة المستدامة في دولة الإمارات 2022». كما فازت «اينوك لينك» بجائزة «المنصة الرقمية الرائدة لتوصيل الوقود» عن حلولها المبتكرة في قطاعات النفط والغاز والطاقة.

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