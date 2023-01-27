162 مليار دولار تداولات بورصة دبي للذهب والسلع 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط، أمس عن إحصاءات السوق للعام 2022 بأكمله، مسجلة ما مجموعه 8.239 ملايين عقد بقيمة إجمالية بلغت 162.01 مليار دولار خلال العام، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 16 % و8.24 % بالنسبة للقيمة.

وبلغ إجمالي التداولات 8,239,546 عقداً، وكان متوسط التداولات اليومية 31,800 عقد. ومع ارتفاع معدلات التضخم في 2022، تزايد اهتمام المستثمرين بالذهب، حيث سجلت البورصة زيادة 78 % في حجم تداولات عقود الذهب مقارنة بالعام السابق.

وشهدت البورصة على مدار العام ارتفاعاً مطرداً في مستويات تداول الروبية الهندية. كما شهدت بورصة دبي للذهب والسلع نمواً في أحجام تداولات الين الياباني والدولار الأسترالي والكندي وزيادة اهتمام المستثمرين باليورو والجنيه الإسترليني.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: حققت بورصة دبي للذهب والسلع خلال 2022 نمواً كبيراً من رقمين عبر مقاييس متعددة وسط بيئة اقتصادية اتسمت بالتحديات والتقلبات المستمرة في جميع أنحاء العالم. ومع تركيز المشاركين في السوق على تداول العملات والذهب، أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع عقوداً آجلة وفورية لتداول الذهب المادي.

كما دخلت البورصة التاريخ من خلال كونها أول بورصة إماراتية تدرج عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة، مما يوفر للمتداولين في البورصة تنوعاً أكبر في المنتجات ويعزز مستويات السيولة. وستواصل البورصة خلال العام 2023 توسيع عملياتها من خلال بناء شراكات جديدة وتزويد المستثمرين والمشاركين في السوق بمنتجات وخدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة تضاهي أفضل ما تقدمه البورصات المماثلة في العالم.

مرجع موثوق

أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع في عام 2022 عقدين آجل وفوري جديدين للذهب المادي كجزء من تركيزها الاستراتيجي على أن تصبح مرجعاً موثوقاً لتسعير الذهب في المنطقة.

يوفر المنتجان للمتداولين والمؤسسات المالية القدرة على استخدام الذهب المادي كضمان للوصول إلى مصادر ميسورة التكلفة للإقراض قصير الأجل، مدعومة بالضمان المقدم من خلال شركة مقاصة البورصة.

وجاءت هذه الخطوة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة دبي للذهب والسلع وشركة المعادن الثمينة FinMet لتوسيع محفظة منتجات البورصة وتشجيع نشاط التداول وتعزيز المشاركة في السوق.

وتم تنفيذ أول صفقة في سبتمبر 2022 بين مؤسستين من أعضاء البورصة، شركة بالوما بريشيوس دي إم سي سي مع أحد أهم البنوك في دولة الإمارات. وفي نوفمبر 2022، حصلت شركة سام للمعادن الثمينة على الموافقات المطلوبة لبدء تداول سبائكها من الذهب والفضة لأول مرة في بورصة دبي للذهب والسلع.

وجددت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) في 2022 اعترافها ببورصة دبي للذهب والسلع كمزود لخدمات الطرف المقابل المركزي من بلد آخر، ما يعكس التزام البورصة بالمعايير التنظيمية الدولية ويؤكد من جديد توافقها مع أطر إدارة المخاطر والحوكمة الأكثر صرامة.

وأعلنت البورصة إدراج عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة للتداول على منصتها ابتداءً من يونيو 2022. وجاءت هذه الخطوة في إطار التركيز الاستراتيجي لبورصة دبي للذهب والسلع على تنويع عروض منتجات العملات الأجنبية وقطاع العملات الذي يشهد نمواً متسارعاً. كما يمثل إدراج عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة خطوة مهمة لتمتين علاقات التعاون الاقتصادي الإستراتيجية التي تربط دولة الإمارات مع إسرائيل.

وشاركت البورصة بعد فترة وجيزة من الإعلان عن إدراج عقود الشيكل الإسرائيلي الآجلة في مؤتمر «FOW Trading Israel» وهو أكبر مؤتمر للمشتقات المالية في المنطقة.

وباعتبارها ثاني أكبر مركز تداول للعقود الآجلة بعد الولايات المتحدة، تُعد إسرائيل إحدى أهم الأسواق التي تهتم بها بورصة دبي للذهب والسلع وتسعى من خلالها إلى تحقيق نمو قوي في حجم تداول العملات خلال السنوات القادمة.

تنوع وشمول

وشاركت البورصة في احتفالية «قرع الجرس للمساواة بين الجنسين» في 8 مارس 2022، وذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي للمرأة 2022 الذي شهد مشاركة أكثر من 90 بورصة حول العالم وحمل شعار «المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام».

وتضع بورصة دبي للذهب والسلع مبادئ التنوع والشمول بين الجنسين في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، حيث توفر فرص عمل متساوية وتضمن استفادة منظومتها من تنوع وجهات النظر ومجموعات المهارات المختلفة. كما تواصل البورصة تقييم أدائها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين بما يتوافق مع مبادئ تمكين المرأة.

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