انطلاق معرض «بازار العيد» في مركز إكسبو خورفكان

المصدر: (الشارقة - البيان)

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انطلقت أمس في مركز إكسبو خورفكان فعاليات معرض «بازار العيد»، وسط مشاركة من كبار تجار التجزئة من مختلف إمارات الدولة، وأهم العلامات التجارية المتخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات والتجميل ونخبة من أبرز وجهات تنظيم وتنسيق حفلات الزفاف، مقدمين العديد من العروض الترويجية المتميزة والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات.

ويجمع المعرض الذي ينظمه مركز إكسبو خورفكان وتتواصل فعالياته حتى الـ29 من يناير تحت سقف واحد أحدث التصاميم والموديلات المميزة من فساتين السهرة والعباءات وكافة مستلزمات الزفاف وتجهيزاته، إلى جانب تشكيلة متنوعة من السلع الاستهلاكية والتحف التراثية والمصنوعات اليدوية الحرفية ومختلف أنواع الهدايا.

وقال خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان: المعرض يأتي في إطار حرص المركز على منح سكان خورفكان وزوارها تجربة تسوق متميزة تضاف إلى الأجواء السياحية بالمدينة، ولا سيما أن حركة التسوق تشهد نشاطاً كبيراً خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان الكريم، ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الرابعة عصراً ولغاية العاشرة ليلاً.

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