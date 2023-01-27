4200 شركة جديدة تتخذ من «راكز» مقراً خلال 2022

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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كشفت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، عن انضمام أكثر من 4200 شركة جديدة إلى مجتمع أعمالها في عام 2022، محققةً بذلك نمواً في إجمالي عدد الشركات المُسجلة بنسبة 18 ٪، مقارنةً بالفترة نفسها بعام 2021.

وأوضح رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، تُثبت الإحصاءات الأخيرة، مدى التزامنا بجعل إمارة رأس الخيمة وجهة استثمارية مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية البارزة، ويأتي اختيار الآلاف من الشركات الجديدة لراكز، بمثابة شهادة على نجاح استراتيجياتنا المتقدمة، وحلولنا المبتكرة، وجهودنا المستمرة في دعم الأعمال من مختلف الأنواع والأحجام.

وقال: سنواصل اتباع نفس النهج في 2023، واضعين نُصب أعيينا دعم الأهداف الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، ودولة الإمارات على وجه العموم.

وأضاف: أطلقت راكز باقات تأسيس أعمال قابلة للتخصيص، ومنتجات وخدمات جديدة. كما وقّعت شراكات استراتيجية العام الماضي، لدعم قطاعاتها المتنوعة، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الإلكترونية.

وسجلت المنطقة الاقتصادية نمواً كبيراً نسبته 206% في عدد شركات التجارة العامة الجديدة، بواقع 413 رخصة، وحلّت شركات التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنسبة 26 %، تليها الشركات الخدمية 15 %، والتجارية 9 %، ويأتي ترتيب معظم المستثمرين من الإمارات والهند وروسيا والمملكة المتحدة ومصر وباكستان.

وأوضح جلاد، شهدت الشركات التي تتخذ من راكز مقراً لها، نمواً استثنائياً في 2022، حيث وسّعت 160 شركة نطاق عملياتها ومرافقها، لتغطي مختلف القطاعات والأنشطة، وتندرج الشركات الصناعية التي نجحت في توسيع نطاق أعمالها تحت قطاعات تصنيع السيارات وقطع الغيار والمعادن والآلات والمعدات، وأنظمة البناء وخدمة المستهلك ومواد إعادة التدوير.

وتستضيف «راكز» ما يزيد على 15000 شركة، تمثل ما يفوق 50 قطاعاً من أكثر من 100 دولة.

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