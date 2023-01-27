«دو» مشغلاً معتمداً عالمياً للاختبار الميداني لشبكات «5G»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أول مشغل خدمات اتصال على مستوى العالم مؤهل لإجراء اختبارات ميدانية (FTQO) لنشر شبكات الجيل الخامس الأساسية المرجعية المشتركة من المنتدى الدولي للمصادقة (GCF).

ويأتي الإنجاز الجديد في وقت تواصل فيه الشركة التزامها بخلق المزيد من فرص النمو لدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتلبية متطلبات الشركات ومجتمعات الأعمال من خلال تسخير إمكانيات وقدرات شبكة الجيل الخامس الخاصة بها وتوفير خدمات وتقنيات اتصال متقدمة للعملاء.

ويدعم هذا الإنجاز أهداف «دو» ورؤيتها للمساهمة بدور رئيسي في دعم الأجندة الرقمية للإمارات والتأكد من استفادة مختلف قطاعات الأعمال في الدولة والجهات الحكومية وكذلك العملاء الأفراد من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها تقنية الجيل الخامس «5G» بما يضمن إحداث تحولات إيجابية في مختلف المجالات.

وتواصل الشركة توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس الخاصة بها في جميع أنحاء دولة الإمارات بهدف تمكين العملاء من الاستمتاع بتجارب الاتصال الفائقة التي تقدمها وجميع حالات الاستخدام التي تدعمها، حيث سجلت الشركة في 2022 أسرع وتيرة لعمليات نشر شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات منذ العام 2021 لتبلغ تغطية الشبكة 94 % من السكان بحلول نهاية العام المنصرم.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: يمثل إنجازاً بأن نكون أول مشغل في العالم مؤهل للتجارب الميدانية في مجال شبكات الجيل الخامس الأساسية المرجعية، فهو علامة بارزة في مسارنا التحولي نحو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من عصر تكنولوجيا الجيل الخامس وتوسيع نطاق تغطية الشبكة على الصعيد الوطني، وإحداث تحولات إيجابية ملموسة في المشهد الرقمي بدولة الإمارات. ونسعى إلى مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم خدمات مبتكرة لعملائنا».

استضافة

وتستضيف «دو» وفود الشركات الأعضاء في المنتدى الدولي للمصادقة (GCF) للمشاركة في الاجتماعات الدورية لمجموعة اتفاقية المطابقة ومجموعة اتفاقية التجارب الميدانية خلال الفترة بين 7 و9 فبراير 2023 في دبي. وتتمثل مهمة المنتدى المعروف عالمياً كجهة فاعلة في تحديد معايير المصادقة على الأجهزة المحمولة على مستوى القطاع، في وضع وإدارة خطط المصادقة على الأجهزة المحمولة الجديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز