«دانوب للضيافة» و«إير أو واتر» تطلقان حلاً مستداماً لمياه الشرب

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «دانوب للضيافة»، إطلاق حل مستدام لمياه الشرب في المنطقة، بالتعاون مع شركة «إير أو واتر». تسعى «دانوب للضيافة»، مزوّد الحلول الشاملة والمتكاملة لشركات الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، إلى تعزيز اعتماد مفهوم الاستدامة في قطاعاتها المتعددة، من خلال تعاونها مع العلامات التجارية التي تعتمد ممارسات مستدامة.

وقال شوبوجيت ماهالانوبيس مدير قطاع التجزئة والضيافة في «مجموعة دانوب»: «من خلال شراكتنا مع «إير أو واتر»، واعتماد التقنية المبتكرة التي تنفرد بها، سيتمّ توفير مياه الشرب النقية لأهداف الضيافة والرعاية الصحية، وكذلك في المكاتب الحكومية والمعاهد والمؤسسات التعليمية، وغيرها من القطاعات، بطريقة اقتصادية ومستدامة. تعمل «إير أو واتر» على توفير مياه الشرب النقية التي تتمّ تعبئتها في عبوات زجاجية، ما يقلّل بشكل كبير من حجم النفايات البلاستيكية، ويؤدي بالتالي إلى خفض البصمة البلاستيكية في المنطقة».

وتقوم الشراكة بين «دانوب للضيافة» ومزوّد حلول مياه الشرب المستدامة «إير أو واتر»، على توفير خدمة وحلول مياه الشرب المستدامة، وبذلك تدخل «دانوب» السوق مزوّدة برؤية مستقبلية لاستبدال عبوات المياه البلاستيكية بالزجاجات، وتأمين مياه شرب مستدامة، مصدرها الهواء. وتُعتبر هذه المسألة خطوةً رائدة من قِبل «دانوب للضيافة»، بهدف توفير مياه الشرب النقية، والمساهمة الفعالة في الخفض التدريجي للنفايات البلاستيكية الناتجة عن مثل هذه الصناعات.

و«إير أو واتر» متخصصة في تصنيع مولّدات تأمين المياه من الهواء AWG، والتي تستخدم تقنية مبتكرة وفريدة من نوعها، وموثوقاً بها، وقابلة للتكيّف، تنتج المياه من الرطوبة في الهواء. هذه المياه تمرّ بعد ذلك عبر نظام ترشيح، يكفل الحصول على مياه شرب نقية وخالية من البكتيريا، بعيداً عن التماس بأيّ نوع من الملوثات، بعكس المياه المنقولة عبر الأنابيب، ما يجعلها حلاً مثالياً لمشكلة ندرة المياه، والتخلّص من المخلّفات البلاستيكية.

وقال راهول ماثور، الرئيس التنفيذي لشركة «إير أو واتر»: «تسهم تقنيتنا المبتكرة في جعل مياه الشرب متوفّرة للجميع، وخصوصاً في ظلّ ندرة المياه التي بات العالم يواجهها. نحن واثقون تماماً بأنّ هذا الجهد المشترك سيساعد الحكومات والمؤسسات العاملة في القطاع العام على تحقيق الأهداف المرسومة للتنمية المستدامة بصورة أسرع. ولا شك في أنّ شراكتنا مع «دانوب»، ستساعدنا في تحقيق أهدافنا المتواصلة لتوفير المياه للعالم، والمساهمة في الحدّ من هذه المشكلة على المستوى العالمي».

نجحت «إير أو واتر» في تثبيت معدّاتها الخاصة بتوفير المياه في العديد من القطاعات، وتعمل على توسيع حضورها في عبر مجالات مختلفة. التكنولوجيا التي ابتكرتها هذه الشركة، تساعد في خفض بصمة النفايات البلاستيكية، وفي توليد مياه نقية بطريقة مستدامة، وفتح آفاق جديدة في هذا السياق. كل آلة «إير أو وارت ديو بوينت ألترا» (1000 لتر /‏‏ اليوم)، تعمل على خفض 11,880 كلغ من البصمة البلاستيكية، بالإضافة إلى التوفير في عمليات تنظيف عبوات المياه، وإعادة استخدامها.

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