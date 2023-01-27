«منظمة الجمارك»: الإمارات في قلب محادثات مستقبل التجارة العالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، ثقته الكاملة في تقديم الإمارات صورة مُبهرة لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، المزمع عقده خلال الربع الأول من العام المقبل، ما يضع الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية، وذلك بعد نجاح الإمارات في تقديم تنظيم استثنائي لمعرض إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل استضافة الأحداث العالمية رفيعة المستوى، بما في ذلك مؤتمر الأطراف «COP28» في مدينة إكسبو دبي في وقت لاحق من هذا العام.

جاء ذلك في كلمة مُسجلة لكونيو ميكوريا خص بها «منتدى اليوم العالمي للجمارك»، الذي تنظمه جمارك دبي ضمن فعاليات أسبوع الجمارك السادس بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك.

وأضاف: أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم على النهج المبتكر الذي اتبعته الإمارات لتحسين أداء الجمارك على مدى السنوات الماضية، والمستند إلى التكنولوجيا والابتكار، وغالباً ما يكون قطاع الجمارك في صميم التطور الذي تشهده الإمارات من خلال تقديم منصات وابتكارات رقمية لضمان الربط والتواصل على الحدود، ويظل تسهيل التجارة وحماية المجتمع في صميم اهتمامات الهيئات الجمركية، وبالتالي فإن الحلول التكنولوجية وأفضل الممارسات والتعاون الجمركي هي جزء من الدعم الذي يمكن أن يقدمه مجتمع الجمارك العالمي.

ثقافة البيانات

وخلال كلمته في افتتاح المنتدى، رحّب أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالحضور وجميع الإدارات والجهات الجمركية المشاركة، وقال إن المجتمع الجمركي اليوم يتجه إلى التركيز بشكل أكبر من أي وقت مضى على ثقافة البيانات، وتشجيع الابتكار في بناء أنظمة ذكية للبيانات تمكّن الإدارات الجمركية من تعزيز دورها في صنع السياسات وأداء مهامها في حماية المجتمع، وتيسير التجارة، وتحصيل الإيرادات، وفي هذا السياق نعمل في جمارك دبي على تحفيز الابتكار ونشجع الموظفين على تحويل أفكارهم المجدية إلى ابتكارات تخدم منظومة الجمارك المحلية، بما يدفع نحو زيادة معدلات التجارة وتسريع حركة المسافرين، ودعم دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية.

وتخلل المنتدى، الذي حضره 150 شخصاً من الدوائر الجمركية المحلية والإقليمية والعالمية، وعدد من العملاء، والجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي، جلسة حوارية بعنوان «ابتكارات جمركية لأجيال مستقبلية واعدة»، كما تم تقديم عرض مرئي عن جائزة «تحدي البيرق»، التي تهدف إلى نشر ثقافة التحفيز والتنافس الإيجابي بين كادر التفتيش الجمركي في جمارك دبي، وتطوير مهارات المفتشين في مجال عملهم عن طريق إشراكهم في المسابقات الشاملة لمختلف الجوانب المطلوبة في عمل المفتش الجمركي، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بالتحدي في اليوم الختامي لأسبوع جمارك دبي السادس الموافق 31 يناير الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز