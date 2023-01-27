أعضاء جدد بمجموعة «التطوير المستمر» التابعة لـ«دبي للجودة»

المصدر: دبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطارات دبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، اعتمد مجلس إدارة المجموعة التشكيل الإداري الجديد لأعضاء المجموعة الفرعية «التطوير المستمر» التابعة لدبي للجودة.

وقال الدكتور هزاع النعيمي، رئيس مجلس إدارة «دبي للجودة»: سعداء بانضمام أعضاء جدد لمجلس إدارة المجموعة الفرعية للتطوير المستمر، والذين تم اختيارهم بعناية فائقة من دولة الإمارات وسلطنة عُمان والسعودية والهند وسنغافورة، وفق خبراتهم وكفاءاتهم وإنجازاتهم في مجال التطوير المستمر، فنحن دائماً نسعى إلى تعزيز المجموعات الفرعية من العناصر البشرية المتميزة لدعم هدف ورؤية المجموعة، التي تسعى أن تكون الشريك الرائد للجودة والتميز والابتكار وقيادة مجتمع الأعمال داخل دولة الإمارات والمنطقة، وإحداث اختلاف على الصعيد المحلي والعالمي، وخلق بيئة فكرية مستقبلية تدعم الإبداع وتعزز من قيم الجودة والتميز، والارتقاء بمستوى الأداء المهني لمواجهة تحديات المستقبل. وتم اعتماد التشكيل الإداري لأعضاء المجموعة الفرعية للتطوير المستمر كالآتي:

- رئيس المجموعة الفرعية، المهندس مصطفى البلوشي، نائب الرئيس – التحسين والتخطيط والأداء المؤسسي، المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة – أوكيو، عمان.

- نائب رئيس المجموعة الفرعية، العقيد سميرة العلي، من شرطة دبي.

- أمين عام المجموعة الفرعية، أحمد البلوشي، مهندس تخطيط، شركة تنمية نفط عمان.

- عضو: المستشار أحمد آل محمود، مستشار التخطيط الاستراتيجي ومقيم التميز الحكومي بحكومة الشارقة.

- عضو: راثان كانزاديا، مدير تنفيذي، المدرسة الدولية الهندية في سنغافورة.

- عضو: بالاجي ناجابوشان، الرئيس الإداري لمجموعة تراي ستار بالهند.

- عضو: وليد مازن، رئيس ومؤسس شركة في فيير، السعودية.

- عضو: الرائد عمر الخاجة، رئيس الهندسة الابتكارية، من شرطة دبي.

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