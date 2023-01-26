مجلس الأمن السيبراني بالإمارات يكرّم «إيدج» في إنترسك 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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تلقت «جاهزية»، المزود الشامل للحلول الدفاعية وخدمات الاستجابة للطوارئ، جائزة تكريمية من مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات خلال معرض إنترسك 2023، المعرض التجاري الرائد للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، والذي أقيم في فندق ريتز كارلتون بدبي من 16 إلى 18 يناير. وتسلم الرئيس التنفيذي لشركة «جاهزية»، طلال الهاشمي، الجائزة من الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، وذلك تقديراً لجهودها في التدريب السيبراني وتميزها في الخدمات المقدمة خلال مشروع Cyber Pulse الحالي.

يذكر أن «جاهزية» هي المزود الرائد في المنطقة لخدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ في حالات الطوارئ، والاستشارات العسكرية، والخدمات الفنية، وهي جزء من قطاع التجارة ودعم المهام في «إيدج»، المجموعة الرائدة في مجال التدريب والتكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى.

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