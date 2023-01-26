مجمّع دبي للعلوم.. يرسم مستقبل التكنولوجيا الصحية

المصدر: دبي - البيان

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يشارك مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، بصفته من الجهات المساهمة بشكل دوري في معرض ومؤتمر الصحة العربي، من جديد هذا العام في مؤتمر الرعاية الصحية البارز، الذي يجري تنظيمه من 30 يناير لغاية 2 فبراير 2023. وسوف يسهم مجمّع الأعمال المتخصّص في قطاعات الخدمات الصحية والبحث والتطوير وعلوم الحياة في إلقاء الضوء على مستقبل قطاع الأدوية الحيوية والتكنولوجيا الطبية المزدهر على مستوى المنطقة، من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية والفعاليات الخاصة بأبرز العلامات التجارية في هذا القطاع.

ويُلقي جناح مجمّع دبي للعلوم، من خلال منصته رقم P.B10 الواقعة في البافليون في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على أحدث التوجهات في هذا القطاع، إلى جانب نخبة رائدة من أبرز العلامات التجارية والمفكرين.

وفي هذه المناسبة، قال مروان عبدالعزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم: «يسهم قطاع الرعاية الصحية اليوم في إطلاق مرحلة جديدة من النمو على المستوى الإقليمي، إذ إن الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية وسرعة الابتكار في هذا المجال سوف يسهمان في رسم مستقبل القطاع عبر التعاون المستمر وتبادل المعرفة، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة أخيراً، نحن حريصون في مجمّع دبي للعلوم على تعزيز بيئة الأعمال المتكاملة التي يوفرها المجمع من أجل المساهمة في تطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة على حد سواء. يسعدنا المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2023، حيث نهدف إلى تسهيل حصول أصحاب المصلحة وصنّاع القرار على المستوى الإقليمي على المعرفة والحلول المبتكرة، لضمان حصول كل أفراد المجتمع أينما وُجدوا على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة».

ابتكار

يُعدّ منتدى «أدفانس هيلث»، الذي ينظمه مجمّع دبي للعلوم من أبرز المنتديات المتخصصة في قطاعات الخدمات الصحية والبحث والتطوير وعلوم الحياة، وذلك بفضل ما يقدّمه من جلسات حوارية يتطرق من خلالها نخبة من الخبراء والمتخصصين إلى أبرز المواضيع الآنيّة في مجال الرعاية الصحية. وينظّم مجمّع دبي للعلوم ضمن منصته في معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام جلستين حواريتين حصريتين في إطار سلسلة جلسات «أدفانس هيلث»، حول اثنين من أبرز التوجهات في قطاع الرعاية الصحية لعام 2023، هما الأجهزة القابلة للارتداء والذكاء الاصطناعي.

وبتاريخ 31 يناير في تمام الساعة 12:00 ظهراً، يمكن معرفة المزيد عن قطاع الأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء، وهو قطاع تتوقع شركة «موردور إنتليجنس» أن تتجاوز قيمته في السوق 74 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. وسوف تتطرق نخبة من الخبراء من شركات «ميتا» [Bolic] و«براون جايكبسن» و«بروفين ميد» إلى الفرص والتحديات المرتبطة بهذا القطاع، وكيفية إسهام العلامات التجارية في تطوير هذه الأجهزة وتوسيع نطاقها.

أما بتاريخ 1 فبراير في تمام الساعة 12:00 ظهراً، فيمكن الاطلاع على التغييرات التي ستشهدها الجراحات الحديثة. وسوف تناقش نخبة من الخبراء في القطاع أثر الابتكار على الإجراءات والنتائج الطبية وفترة التعافي، بدءاً من الأثر المتزايد للذكاء الاصطناعي وصولاً إلى أحدث التوجهات في هذا المجال.

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