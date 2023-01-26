«الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية» يستعرض أجندة فعاليات 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، خطط العمل المستقبلية، وأجندة الأنشطة والفعاليات التي يعتزم الاتحاد تنظيمها خلال 2023، وآخر الاستعدادات لافتتاح المكتب الإقليمي للاتحاد في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقده سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، مع محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، لمناقشة آخر مستجدات عمل الاتحاد ومكاتبه الإقليمية، والمبادرات المبتكرة التي يعتزم إطلاقها، بهدف دعم هيئات ومؤسسات المعارض في الوطن العربي، والنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات في الدول العربية، وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

نقلة نوعية

وأشار سيف المدفع إلى أن قطاع المؤتمرات والمعارض، يعتبر مساهماً كبيراً في النمو الاقتصادي للدول، ويشكل مصدراً مهماً من مصادر الدخل الوطني، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم تأثيرات الناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر للمعارض والمؤتمرات عالمياً، بلغ 198 مليار دولار، ويحرص الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، على بذل أقصى الجهود لدعم وتطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي، ومن هنا، يأتي عقد هذا اللقاء، بهدف وضع استراتيجيات ممنهجة، وتبني آليات عمل مبتكرة للارتقاء بتنافسية هذه الصناعة، وتحسين أدائها ونموها المستدام، وتمكينها من مواصلة لعب دورها الأساسي في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، وتنشيط قطاعات السياحة والتجارة.

وأضاف أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، سيشهد هذا العام نقلة نوعية في مجال عمله، لا سيما مع قرب افتتاح المكتب الإقليمي للاتحاد في دولة الإمارات، ما يتيح المجال لنقل الخبرات والتجارب الواسعة التي تمتلكها دولة الإمارات عامة، وإمارة الشارقة خاصة، في مجال صناعة المعارض.

مبادرات مبتكرة

وأكد محمود يوسف الجراح، حرص الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، على مواصلة عقد اللقاءات التنسيقية للاطلاع عن كثب، على آخر المستجدات والخروج بمبادرات مبتكرة، تخدم قطاع المعارض والمؤتمرات، وإيجاد الآليات التي تسهل من تنفيذ الخطط والبرامج التشغيلية التي تتماشى مع استراتيجية الاتحاد، الرامية إلى دعم وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية، وتمكينه من تحقيق مساهمة فاعلة في اقتصاديات الدول العربية، وزيادة القدرات التصديرية، عبر التسويق للمنتج العربي إلى الأسواق العالمية، والارتقاء بمستوى التبادل التجاري العربي.

وأضاف أن الاتحاد سيحرص خلال 2023، على توسيع نشاطاته ومبادراته على مستوى دول الخليج العربي والمنطقة العربية ككل، إلى جانب تعزيز التواصل مع كافة هيئات ومؤسسات المعارض في الوطن العربي، وتقديم كافة أوجه الدعم لها، بهدف تمكينها من تحقيق إنجازات نوعية، تعزز من موقع الدول العربية على خارطة صناعة المعارض العالمية.

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