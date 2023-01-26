مليار درهم صافي ربح «الصير مارين» العام الماضي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، وهي شركة عالمية تعمل في العديد من القطاعات البحرية وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، تحقيق إيرادات قياسية بقيمة 1.11 مليار درهم لكامل عام 2022، بزيادة قدرها 79% مقارنة بـ 620.75 مليون درهم في 2021.

وكشف البيان المالي المدقق للشركة ونتائجها للربع الرابع عن النمو السريع لشركة الصير مارين، حيث قفز إجمالي أرباحها إلى زيادة بنسبة 72% إلى مليار درهم إماراتي، ووصل إجمالي أصولها إلى 9.61 مليارات درهم بنهاية عام 2022 مقارنة بـ6.12 مليارات بداية عام 2022.

وقال جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين قائلاً: «تؤكد النتائج المبهرة التزام شركة الصير مارين بتقديم خدمات ذات قيمة عالية، وتوسيع أعمالها التجارية حول العالم، وكل ذلك مع الطموح بتحقيق قدر أكبر من الربحية في نهاية المطاف 2023».

وأكد أن عام 2023 يبشر بالحيوية بالنسبة إلى شركة الصير مارين، حيث كشفت أخيراً عن MEGA II، أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم، والتي سوف تؤدي إلى تغيير لعبة الصناعة البحرية في الإمارات والمنطقة.

وستوفر الطابعة ثلاثية الأبعاد العملاقة العديد من المزايا أثناء عملية التصنيع، مما يتيح للمهندسين تصميم الأجزاء ذات التعقيد المتزايد في أطر زمنية أقصر بشكل كبير. ومن المتوقع أن يحقق التصنيع الإضافي نمواً سنوياً بنسبة 30% خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقاً لأبحاث السوق، قُدرت قيمة سوق تصنيع المواد المضافة العالمية بحوالي 50.8 مليار درهم إماراتي في 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 161 مليار درهم بحلول عام 2027. وتتوقع شركة «إيه إس إم» أن تستخدم الآلات بنسبة تزيد على 30% في عام 2023 وحتى 90% في عام 2027 بإيرادات تقدر بأكثر من 30 مليون درهم سنوياً.

وأصبحت شركة الصير مارين بسرعة لاعباً رئيسياً في قطاع الشحن البحري العالمي، حيث تواصل تنمية أسطولها من الناقلات. وبلغت قيمة أسطول الشركة اليوم أكثر من 2.4 مليار درهم، حيث انضمت الناقلة الجديدة «إم تي ميس» رسمياً إلى أسطولها المتنامي في صفقة بقيمة 132 مليون درهم.

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