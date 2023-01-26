سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.4 مليار درهم في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تداولات اليوم، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و170.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 242.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.8 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.02% أو ما يعادل 0.77 نقطة ليقفل عند 3357.39 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9927.82 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 10000.33 نقطة.

وارتفعت في سوق أبوظبي سهم "الشارقة الإسلامي" بنسبة 3.5% مع إعلان البنك نمو أرباحه بنسبة 26.7% في 2022، والتوصية بتوزيعات نقدية بنسبة 10% من رأس المال و5% أسهم منحة، كما ارتفعت أسهم "الفا ظبي" 0.48% و"برجيل القابضة" 0.44% و"غذاء" 0.42% و"أبوظبي التجاري" 0.11%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 359.3 مليون درهم، تلاه "أبوظبي الأول" جاذباً نحو 178.3 مليون درهم، ثم "الفا ظبي" بسيولة جاوزت 128 مليون درهم.

وفى سوق دبي المالي، ارتفع "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 0.38% مع إعلان البنوك نمو أرباحه بنسبة 40% إلى 13 مليار درهم في 2022، مع توصية بتوزيع 60 فلسا، كما زاد "شعاع كابيتال" 3.36% و"سالك" 0.38% و"إعمار للتطوير" 0.88% و"إمباور" 0.65%.

وتصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط جاذباً سيولة بنحو 48.5 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" بسيولة 35.5 مليون درهم، ثم "إعمار للتطوير" مستقطباً 12.66 مليون درهم.

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