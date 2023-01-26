1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 542 مبايعة بقيمة 1.57 مليار درهم منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 495.54 مليون درهم و467 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.08 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الحبيهة الأولى، ثم مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم، تلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة المزهر الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، وأخيرا مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الورقاء الثانية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم، تلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 259.78 مليون درهم منها 17 رهنا للأراضي بقيمة 21.2 مليون درهم و78 رهنا للفلل والشقق بقيمة 238.58 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 65 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 2 بقيمة 43 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 104.98 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 38 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 34 مليون درهم.

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