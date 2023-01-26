سعيد الطاير: دبي لديها استراتيجية للوصول إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة

المصدر: البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن دبي لديها استراتيجية وخارطة طريق واضحة للوصول إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "الاستدامة في إدارة المشاريع" ضمن فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، شارك بها سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومارجا هوك، خبيرة الاستدامة في قطاع الأعمال ومؤلفة كتاب "تحول بقيمة تريليون دولار"، وأدارتها الإعلامية شيرين متولي.

رؤية القيادة الرشيدة

في سؤال حول أبرز المشاريع المستدامة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي دعماً لاقتصاد دبي، قال معالي سعيد الطاير: "نسترشد برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في استشراف وصناعة المستقبل، ولدينا في دبي رؤية واضحة تشمل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وتعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IWPP) في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفي مجمع حصيان لتحلية المياه بواسطة التناضح العكسي (RO)، وقد استقطب هذا النموذج استثمارات بقيمة 40 مليار درهم."

الطاقة المتجددة والنظيفة

أوضح معالي الطاير أن جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة تسهم في دعم الاستدامة بشكل كبير، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ستصل إلى 5000 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة على مراحل حتى عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وسيسهم المجمع عند اكتماله في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنوياً.

وأشار معالي الطاير إلى أن المرحلة الرابعة من المجمع تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم بقدرة 700 ميجاوات، وتستخدم تقنيتين: منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات (3 وحدات بقدرة 200 ميجاوات لكل منها) وتقنية الملح المنصهر (100 ميجاوات من أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً)، وتعد هذه المرحلة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة. ويضم المجمع مركزاً للبحوث والتطوير ومركزاً للابتكار، إضافة إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تنفذ مشروع المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة بقدرة إنتاجية ستصل إلى 250 ميجاوات وسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. وتبلغ قيمة الاستثمارات الرأسمالية للمحطة نحو مليار و420 مليون درهم وسيتم تشغيلها في عام 2024.

وأوضح معالي الطاير أن تطبيق استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه أسهم في تقليل استهلاك الكهرباء في دبي من 13,677 كيلووات ساعة للفرد سنويًا في عام 2010 إلى 11,341 كيلووات ساعة للفرد سنويًا في عام 2021، بنسبة 17.1% للفرد، وتقليل استهلاك المياه من 39,433 جالون مياه للفرد سنويًا في عام 2010 إلى 31,317 جالون مياه للفرد سنويًا في عام 2021 بنسبة 21% للفرد تقريبًا. وقد أسهم ذلك في تفادي 14.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة من 2011 وحتى 2021.

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي أسست شركة "الاتحاد لخدمات الطاقة" (اتحاد إسكو) بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في دبي (إتحاد إسكو)، وقد نجحت الشركة حتى الآن في إعادة تأهيل 7792 مبنى قائم في دبي. وتهدف الشركة إلى إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي حتى عام 2030 لضمان كفاءة استخدام الطاقة.

ولدعم التنقل الأخضر، انتهت الهيئة حتى الآن من تركيب نحو 350 محطة شاحن أخضر لشحن السيارات الكهربائية (تتضمن 630 نقطة شحن) في مختلف أنحاء دبي، ومن المخطط الوصول بهذا الرقم إلى 1000 محطة شحن (تتضمن 1830 نقطة شحن) بحلول عام 2025. وأسهمت هذه الجهود في تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 21% بنهاية 2021 متجاوزة الهدف المحدد في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 16%.

خطط تحقيق الحياد الكربوني

وفي رده على سؤال حول خطط هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق هدف الحياد الكربوني، قال معالي الطاير: "نعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى مركز للتميز في التقنيات اللازمة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050، حيث تم وضع برامج وآليات للمرحلة المقبلة تشمل قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والصناعة، والمباني، والنفايات، كما تتضمن الخطة الممكنات والنظم والبحوث والتطوير."

وتابع معاليه: "في إمارة دبي قمنا منذ عدة أعوام بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري. كما قمنا بحصر المشاريع الجديدة لتحلية المياه على تقنية التناضح العكسي باستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج الرئيسية إلى نحو 90% ضمن أفضل المستويات العالمية."

وأوضح معالي الطاير أن مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور) التي تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي أغلبية أسهمها تعد أكبر شركة تبريد مناطق في العالم من حيث القدرة التبريدية المتصلة (1,405,271 طن تبريد). وبعد ربط مطار دبي الدولي قريباً، ستصل القدرة التبريدية المتصلة لشركة إمباور إلى 1,475,011 طن تبريد. ويسهم تبريد المناطق في خفض أكثر من 40% من استهلاك الطاقة لأغراض التبريد.

إعداد الكفاءات المواطنة

وفي رده على سؤال حول المهارات والكفاءات التي يبحث عنها عند اختيار القادة العاملين في مشاريع الطاقة المستدامة، قال معالي الطاير: "سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قدوة لنا نحتذي به في جميع مبادراتنا ومشاريعنا. ونعمل على إعداد الكفاءات المواطنة وتعزيز مهاراتهم لتولي زمام القيادة في قطاع الطاقة المستدامة. وتشمل السمات الرئيسية التي نبحث عنها في القائد: الرؤية الاستباقية والالتزام بالاستدامة والإلهام والتفكير الواضح الموجه نحو الابتكار ومهارات اتخاذ القرار والتفكير النقدي، إضافة إلى الوعي والشغف بالطاقة الخضراء والاستدامة."

وفي رده على سؤال حول النصيحة التي يمكن أن يوجهها للقادة والمهنيين العاملين في مجال الاستدامة وإدارة المشاريع المستدامة، قال معالي الطاير: "أن يكون لديهم رؤية وخارطة طريق واضحة ذات أهداف استراتيجية لضمان تحقيق النتائج وفق مؤشرات الأداء الموضوعة، مع وجود المديرين المناسبين المؤهلين الذين يتمتعون برؤية استشرافية ويلتزمون بها".

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