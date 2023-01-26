40 % نمواً في أرباح "الإمارات دبي الوطني" خلال 2022

المصدر: وام

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ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40%، لتصل إلى 13 مليار درهم في عام 2022، مما يؤكد فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي.

وكانت أرباح الربع الأخير قوية بشكل استثنائي حيث بلغت 3.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 94% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يُبرز تحسن الهوامش وانخفاض تكلفة المخاطر. ويعتبر عام 2022 قياسياً من حيث الأداء، لا سيما فيما يتعلق بقروض الأفراد ومعاملات العملاء، حيث أبدت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً، ما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 36%.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: "قفزت أرباح البنك بنسبة 40% لتصل إلى 13 مليار درهم في عام 2022، مما يعكس النمو الاقتصادي الإقليمي القوي ونجاح نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة، وبصفتنا بنكاً رائداً في المنطقة، نفخر بدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث وجهات دولية للسياحة والأعمال."

وأضاف سموه: "لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً قيادياً في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم في العام 2022 مساهماً بدوره في تنمية اقتصاد دبي وأسواق رأس المال، إن تركيزنا على خطط التعاقب الوظيفي على المدى الطويل قد أدت إلى تعيين المواهب الإماراتية في المناصب القيادية العليا، وأشعر بفخر كبير أن يكون 70% من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين الإماراتيين."

وتابع سموه: "في ضوء الأداء القوي للمجموعة، نقترح زيادة بنسبة 20% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 60 فلساً للسهم".

ونمت قروض الشركات الجديدة بواقع 50 مليار درهم في عام 2022، ما يعكس استمرار النظرة الإيجابية ومستوى التفاؤل الذي يسود قطاع الأعمال إلى جانب نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم وتحسن مزيج الودائع بدعم من السيولة القوية للقطاع.

ولاتزال جودة الائتمان جيدة، ما يُظهر قوة الاقتصاد في المنطقة مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 12%. وقام البنك بافتتاح فروع جديدة في المملكة العربية السعودية ومصر والهند بهدف تسريع وتيرة الاستثمار في حضوره الدولي وقدراته الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي.

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تمكّن البنك من تحقيق دخل وأرباح تشغيلية قوية واستثنائية في عام 2022، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 36% ليصل إلى 32.5 مليار درهم على خلفية زيادة حجم المعاملات وارتفاع الهوامش من قاعدة التمويل الفعالة وارتفاع معدلات الفائدة. وتوفر العمليات الدولية فرص التنويع والنمو، حيث تساهم بنسبة 39% من إجمالي الدخل."

وأضاف القاسم: "شهدت القروض الجديدة ارتفاعاً قياسياً في تمويلات الأفراد كما نمت قروض الشركات الجديدة بواقع 50 مليار درهم، مدعومة بالوضع الاقتصادي الإقليمي المزدهر وبرنامج المجموعة للتحول الرقمي.

وتابع: "في وقت سابق من هذا الشهر، أصبحنا أول بنك يصدر سندات عامة بالدرهم عقب قيام الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ببناء منحنى العائد بالدرهم، مما يعزز هويتنا الوطنية. ووسعت المجموعة روابطها الاقتصادية الدولية بافتتاح المزيد من الفروع في المملكة العربية السعودية والهند ومصر".

من جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "من دواعي سرورنا أن نتمكن من الحفاظ على زخم نمو الدخل القوي وكذلك الضبط الصارم للتكلفة واستفدنا من عمليات إعادة القيد والمبالغ المستردة، ما يعكس الوضع الاقتصادي الإقليمي السليم، وارتفعت الأرباح البالغة 3.9 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2022 بنسبة 94%، ما يبرز تحسن الهوامش وانخفاض تكلفة المخاطر."

وأضاف نيلسون: "لا تزال السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي في وضع جيد، ونمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 20 مليار درهم خلال عام 2022، وهو ما مكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.

وتابع: "بالتزامن مع احتفال بنك الإمارات دبي الوطني بالذكرى الستين لتأسيسه في عام 2023، قمنا بإعادة تشكيل فريق قيادتنا، بما في ذلك التعيين المستحق لعدد من المدراء التنفيذيين الإماراتيين، وتعيين رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمجموعة وتأسيس صندوق رأس المال الاستثماري للشركات للاستفادة من فرص النمو المستقبلية."

وتوقع نيسلون أن يحقق اقتصاد دبي نمواً قوياً في عام 2023، كما أن الميزانية العمومية القوية للمجموعة اليوم في وضع يمكنها من دعم عملائنا ومساعدتهم على النمو محلياً ودولياً".

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