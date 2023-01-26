51 % نمواً في ارباح «الإمارات الإسلامي» خلال 2022

المصدر: وام

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قفز صافي أرباح الإمارات الإسلامي إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو بنسبة 51% على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي.

وقال البنك، في بيان اليوم إن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول نتيجة تحسن مزيج التمويلات والودائع وارتفاع معدلات الربح الذي دعم صافي هامش الربح، وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية

وزادت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب نمو التمويلات، فيما انخفضت تكلفة المخاطر لتصل إلى 76 نقطة أساس، تحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15% ليصل إلى 75 مليار درهم في عام 2022، وارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 14% لتصل إلى 48.4 مليار درهم في عام 2022.

وبلغت ودائع المتعاملين 56.3 مليار درهم في عام 2022، مرتفعة بنسبة 19%، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 74% من إجمالي الودائع، وتحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 7.0% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 128%.

وعكست نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.9% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19%، مركز رأس المال القوي للمصرف، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 86%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: "حقق الإمارات الإسلامي صافي أرباح تعتبر الأعلى على الإطلاق حيث بلغت 1.24 مليار درهم في عام 2022 والتي تمثل زيادة بنسبة 51% مقارنة بالعام 2021، كما تمكن المصرف من إحراز زيادة بنسبة 36% في الأرباح التشغيلية ترافقت مع تحسن في تكلفة المخاطر مقارنة بالعام 2021."

وأضاف القاسم: "وقام المصرف بتوفير وصول سلس لأسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للمستثمرين بصفته المصرف المستلم للاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي وسالك وتيكوم وتعليم ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور".

وأوضح القاسم انه بناء على الأداء القوي للمصرف، أكدت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى تصنيف الإمارات الإسلامي طويل الأجل بدرجة (‘A+’) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيفاً قصير الأجل بدرجة ‘F1’ فيما رفعت تصنيف المصرف من حيث القدرة على الاستمرار.

وتابع القاسم: كما حقق الإمارات الإسلامي أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 38% من إجمالي عدد الموظفين و34% لشغل المناصب الحساسة. كذلك قام الإمارات الإسلامي بطرح مبادرات تعليمية وتطويرية للكفاءات الإماراتية بما في ذلك الأكاديمية الاستراتيجية للإنجازات الوطنية وتهيئة الخبراء المصرفيين المتمرسين لمواجهة تحديات المستقبل.

وأشار القاسم إلى مواصلة الإمارات الإسلامي التزامه التام بالمبادرات الخيرية حيث ساهم بما يزيد عن 108 ملايين درهم في مجموعة من المبادرات الخيرية في 2022 من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري، حيث يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمعوزين مع التركيز بشكل خاص على المساعدات الغذائية وتوفير المسكن والصحة والتعليم والمساهمة في الرعاية الاجتماعية.

من جانبه، قال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "عزز الإمارات الإسلامي مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحقق أعلى معدل نمو في تمويل ذمم الأنشطة التمويلية المدينة والودائع منذ عام 2016، ما يعكس طابع التفاؤل الحالي الذي يسود مشهد الأعمال."

وأضاف أمين: "نمت تمويلات المتعاملين بنسبة 14% ونمت ودائع المتعاملين بنسبة 19% خلال عام 2022 بالتزامن مع نمو بنسبة 13% في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير خلال العام. وفي عام 2022، قمنا بتوسيع نطاق عروض منتجاتنا من خلال إطلاق حساب التوفير العائلي الإماراتي وحساب الأعمال الإماراتي وحساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير. وطرحنا أيضاً "حساب سيدات الأعمال" الذي يقدم مجموعة من المزايا والامتيازات لدعم صاحبات الأعمال ودعمهنّ. كما أدخلنا مزيداً من التحسينات على حلولنا السلسة الخاصة بالأعمال، وذلك من خلال إطلاق "السحب النقدي بدون استخدام البطاقة" عبر منصتنا العالمية لإدارة النقد "بزنس أونلاين". وفي عام 2022، أبرمنا تعاون استراتيجي مع "تريدلنغ"، أكبر سوق إلكتروني يركز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن الإمارات الإسلامي واصل تعزيز عروضه الرقمية، مما أدى إلى زيادة بنسبة 21% في المعاملات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

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