أكثر من 4200 شركة جديدة تتخذ من «راكز» برأس الخيمة مقرا لها خلال2022

المصدر: وام

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انضمت أكثر من 4200 شركة جديدة إلى مجتمع أعمال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" في عام 2022 محققة بذلك نموا في إجمالي عدد الشركات المسجلة بنسبة 18 في المائة مقارنة بعام 2021.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لراكز : تثبت الإحصاءات الأخيرة مدى التزامنا بجعل إمارة رأس الخيمة وجهة استثمارية مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية البارزة ويأتي اختيار الآلاف من الشركات الجديدة لراكز بمثابة شهادة على نجاح إستراتيجياتنا المتقدمة وحلولنا المبتكرة وجهودنا المستمرة في دعم الأعمال من مختلف الأنواع والأحجام.

وأضاف جلاد : سنواصل اتباع نفس النهج في عام 2023 لدعم الأهداف الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ودولة الإمارات على وجه العموم مع التركيز على تلبية الاحتياجات الخاصة بكل مستثمر على حِدة والوقوف على متطلبات الشركات الحالية والمتواجدة في مجتمع أعمالنا.

وأطلقت "راكز" باقات تأسيس أعمال قابلة للتخصيص بالإضافة إلى منتجات وخدمات جديدة كما وقعت "راكز" شراكات استراتيجية في العام الماضي لدعم قطاعاتها المتنوعة خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية وسجلت المنطقة الاقتصادية نموا كبيرا بلغت نسبته 206 في المائة في عدد شركات التجارة العامة الجديدة بواقع 413 رخصة وحلت شركات التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنسبة 26 في المائة تليها الشركات الخدمية بنسبة 15في المائة والتجارية بنسبة 9 في المائة ويأتي ترتيب معظم المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وروسيا والمملكة المتحدة ومصر وباكستان.

وشهدت الشركات التي تتخذ من راكز مقرا لها نموا استثنائيا في عام 2022 حيث وسعت 160 شركة نطاق عملياتها ومرافقها لتغطي مختلف القطاعات والأنشطة وتندرج الشركات الصناعية التي نجحت في توسيع نطاق أعمالها تحت قطاعات تصنيع السيارات وقطع الغيار والمعادن والآلات والمعدات وأنظمة البناء وخدمة المستهلك ومواد إعادة التدوير.

ومن أهم الشركات الصناعية التي وسعت نطاق أعمالها هي شركة ساي فليفورز المنتجة للتوابل وشركة يونيفرسال للصناعات الورقية المصنعة لمنتجات التعبئة والتغليف وشركة مانشستر لصناعة الأكياس الورقية وشركة اشيان رابر اندستري المصنعة لمنتجات المطاط وشركة عود العنفر المنتجة للعطور ومواد التجميل وشركة يوروكاب المنتجة لمواد التغليف البلاستيكية، وغيرها العديد.

يذكر أن "راكز" تعمل بشكل متواصل على تطوير بيئة العمل المحفزة للاستثمارات لديها بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات حيث يتضح ذلك في دعمها لنمو أعمال الشركات العاملة لديها على النحو الذي يشجعها على دخول الأسواق الواعدة في جميع أنحاء العالم انطلاقا من إمارة رأس الخيمة.

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