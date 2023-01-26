32 % نمواً سنوياً في رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب على أساس سنوي ارتفع بنسبة 32% بنهاية نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 15.47 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022 بزيادة تعادل 3.72 مليارات درهم، مقارنة بنحو 11.754 مليار درهم في نوفمبر 2021.

وبحسب الإحصائيات، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة 8.14% بزيادة تعادل 1.17 مليار درهم مقارنة برصيده البالغ 14.307 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022.

وارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، بنسبة 30% أو ما يعادل 3.56 مليارات درهم مقارنة برصيده البالغ نحو 11.913 مليار درهم في نهاية العام 2021.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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