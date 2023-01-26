425 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية نوفمبر الماضي

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 25.6 مليار درهم أو ما نسبته 6.4% ليصل إلى 424.9 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 399.3 مليار درهم نهاية نوفمبر 2021.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير المؤشرات المصرفية في الدولة لشهر نوفمبر، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.77% أو ما يعادل 7.4 مليار درهم مقابل 417.5 مليار درهم خلال أكتوبر 2022.

وأوضح أن رأسمال واحتياطيات البنوك ارتفع بنحو 22.4 مليار درهم أو ما نسبته 5.6% خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، مقارنة بنحو 402.5 مليار درهم خلال ديسمبر 2021.

وذكر المصرف المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض / الودائع الثانوية لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع وصول قيمتها إلى 366.8 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 22 مليار درهم أو ما نسبته 6.4% مقابل نحو 344.8 مليار درهم خلال نوفمبر 2021.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة مع بلوغ قيمتها 58.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 6.6% مقارنة بنحو 54.5 مليار درهم خلال نوفمبر 2021.

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