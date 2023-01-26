1.24 مليار درهم صافي أرباح الإمارات الإسلامي عام 2022

المصدر: البيان

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قفز صافي أرباح الإمارات الإسلامي إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022 على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي.

وحدد البنك في بيان رسمي اليوم أبرز النتائج المالية لعام 2022 فيمايلي:

 أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول، إلى جانب الانخفاض في تكلفة المخاطر

• ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول نتيجة تحسن مزيج التمويلات والودائع وارتفاع معدلات الربح الذي دعم صافي هامش الربح.

• ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية.

• ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب نمو التمويلات، فيما انخفضت تكلفة المخاطر لتصل إلى 76 نقطة أساس.

• تحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

• ارتفع صافي الربح ليصل إلى 1.24 مليار درهم بزيادة بنسبة 51% .

• تحسن صافي هامش معدل الربح إلى 3.39% .

 بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه

• ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15% ليصل إلى 75 مليار درهم في عام 2022.

• ارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 14% لتصل إلى 48.4 مليار درهم في عام 2022.

• بلغت ودائع المتعاملين 56.3 مليار درهم في عام 2022، مرتفعة بنسبة 19%، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 74% من إجمالي الودائع.

• جودة الإئتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 7.0% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 128%.

• رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.9% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19%، مركز رأس المال القوي للمصرف.

• بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 86%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي:

· عزز الإمارات الإسلامي مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحقق أعلى معدل نمو في تمويل ذمم الأنشطة التمويلية المدينة والودائع منذ عام 2016، ما يعكس طابع التفاؤل الحالي الذي يسود مشهد الأعمال.

· نمت تمويلات المتعاملين بنسبة 14% ونمت ودائع المتعاملين بنسبة 19% خلال عام 2022 بالتزامن مع نمو بنسبة 13% في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير خلال العام.

· وفي عام 2022، قمنا بتوسيع نطاق عروض منتجاتنا من خلال إطلاق حساب التوفير العائلي

الإماراتي وحساب الأعمال الإماراتي وحساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير. وطرحنا أيضاً "حساب سيدات الأعمال" الذي يقدم مجموعة من المزايا والامتيازات لدعم صاحبات الأعمال ودعمهنّ. كما أدخلنا مزيداً من التحسينات على حلولنا السلسة الخاصة بالأعمال، وذلك من خلال إطلاق "السحب النقدي بدون استخدام البطاقة" عبر منصتنا العالمية لإدارة النقد "بزنس أونلاين". وفي عام 2022، أبرمنا تعاون استراتيجي مع "تريدلنغ"، أكبر سوق إلكتروني يركز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

· وواصل الإمارات الإسلامي تعزيز عروضه الرقمية، مما أدى إلى زيادة بنسبة 21% في المعاملات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

· من دواعي سرورنا أن حصلنا على جوائز تقديرية في عام 2022 على أدائنا المالي ومنتجاتنا المبتكرة وتجربة العملاء حيث حصد المصرف العديد من الجوائز ضمن حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي العالمية 2022" وذلك عن فئة "أفضل مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة" عن بطاقة ائتمان ضيف الإتحاد. كما حصل المصرف أيضًا على لقب "أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز"ميا فاينانس"، تقديراً لعروضه المبتكرة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومكانته كمصرف مفضل لأصحاب الأعمال الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

· حصد الإمارات الإسلامي جائزة "العلامة التجارية المصرفية الإسلامية الأكثر قيمة في الإمارات العربية المتحدة" بقيمة 325 مليون دولار أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر" 2022.

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