511 ملياراً استثمارات بنوك الإمارات لأعلى مستوى في 13 شهراً

المصدر: وام

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أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، أمس، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 7.7 % لتصل إلى 511.1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، محققة أعلى مستوياتها في 13 شهراً، بزيادة تعادل 36.6 مليار درهم، مقابل نحو 474.5 مليار درهم في نوفمبر 2021.

وزادت استثمارات البنوك خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2022 بنحو 37.9 مليار درهم أو ما نسبته 8 % مقابل 473.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 3.5 % أو ما يعادل 17.4 مليار درهم مقابل 493.7 مليار درهم في أكتوبر 2022. ووفق إحصاءات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 49.1 % مع بلوغها 250.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 4.5 % مقارنة بنحو 240.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022.

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