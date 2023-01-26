340 مليون درهم أرباح بنك الفجيرة الوطني في 2022 بنمو 195 %

المصدر: الفجيرة - البيان

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سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 195.3% على أساس سنوي لينهي العام 2022 بصافي ربح قدره 340.4 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 115.2 مليون درهم في 2021.

وحقق البنك أعلى ربح تشغيلي له على الإطلاق بقيمة 1.2 مليار درهم بزيادة قدرها 29.4% مقارنة بـمبلغ 955.6 مليون درهم في عام 2021 مدعوماً بارتفاع صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وإيرادات الرسوم وإيرادات الصرف. وسجل البنك أفضل دخل تشغيلي له على الإطلاق بلغ 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 25.8٪ عن عام 2021، مما يعكس الأداء القوي للأعمال الرئيسية وإدارة الموجودات والمطلوبات في بيئة ارتفاع معدلات الفائدة.

ومع الأخذ بعين الاعتبار أداء عام 2022، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على شكل أسهم منحة بنسبة 6% من رأس المال المدفوع.

وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة: سجل الأداء التشغيلي لعام 2022 شهادة على متانة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا التشغيلية. وأضاف: يؤمن مجلس الإدارة بالاستثمار المستمر في علامتنا التجارية لتسهيل النمو المستقبلي. ونتطلع إلى عام مثمر في 2023 لتحقيق الأفضل.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: نتطلع إلى عام ناجح آخر للمجموعة، وسنظل ملتزمين بأداء دورنا في تقدم اقتصاد دولة الإمارات.

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