11.5 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي – وام

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ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» لقرابة 11.5 تريليون درهم، خلال 11 شهراً من العام الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وارتفعت قيمة التحويلات المنفذة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي مقارنة بتحويلات، بلغت قيمتها نحو 8.65 تريليونات درهم منفذة، خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2021.

وبحسب الإحصاءات توزعت التحويلات المنفذة خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2022، بواقع 7.04 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك و4.45 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

نوفمبر الأعلى

واستحوذ شهر نوفمبر على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة، خلال الـ11 شهراً الأولى، بواقع 1.186 تريليون درهم، ثم شهر يونيو 1.162 تريليون درهم، ومارس بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات أكتوبر إلى 1.08 تريليون درهم، وسبتمبر إلى 1.1 تريليون درهم، وأغسطس إلى 1.06 تريليون درهم ويوليو إلى 1.033 تريليون درهم، و1.08 تريليون درهم في أبريل، و884.5 مليار درهم في مايو، و861.8 مليار درهم في فبراير، و864.7 مليار درهم في يناير 2022.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية، الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي، منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

شيكات

في سياق آخر أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.12 تريليون درهم موزعة على 19.96 مليون شيك، وذلك خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي.

وحاز شهر يونيو النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة، خلال الـ11 شهراً الأولي من 2022، بواقع 116.6 مليار درهم، ثم مارس 108.03 مليارات درهم، ونحو 105.8 مليارات درهم في نوفمبر، 103.8 مليارات درهم في أكتوبر، و105.9 مليارات في سبتمبر و103.6 مليارات درهم في أغسطس و97.04 مليار درهم في يوليو، و92.02 مليار درهم في يناير، و90.6 مليار درهم في فبراير، و98.79 مليار درهم في أبريل، و100.9 مليار درهم في مايو الماضي.

إيداعات وسحوبات

من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي، خلال الـ11 شهراً الأولى من 2022 وصلت إلى 177.14مليار درهم، وتضمنت 177.1 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية، و21.4 مليون درهم بالعملات المعدنية، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 186.5 مليار درهم خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2022، وشملت 186.4 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و46.23 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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