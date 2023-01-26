محاضرات وفعاليات توعوية لجمارك دبي في «أسبوع الجمارك السادس»

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت لليوم الثالث فعاليات أسبوع جمارك دبي السادس 2023، الذي تقيمه الدائرة تحت شعار «ابتكارات جمركية لأجيال واعدة»، حيث أقيمت سلسلة من الفعاليات والمحاضرات التوعوية في الإدارات والمراكز الجمركية، فقد نظمت إدارة إسعاد المتعاملين محاضرة بعنوان «سلسلة الإمداد والدعم اللوجستي»، التي جاءت بالتعاون مع اللجنة الوطنية للشحن والإمداد، بهدف التوعية بأهمية دور جمارك دبي في دعم خدمات الشحن اللوجستي وتسيير حركة التجارة في الإمارة.

قدمت نادية عبدالعزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية «نافل»، المحاضرة، وتطرقت إلى الآلية المناسبة لرفع مستوى عمليات الشحن في دولة الإمارات من خلال التركيز على مهارات التدريب المهني للعاملين في مجال الشحن، إضافة إلى جهود اللجنة الوطنية في دعم وتشجيع المواطنين للانخراط في مجال القطاع اللوجيستي والشحن. واستعرضت أكبر 10 شركات عالمية في الشحن ودورها في دعم حركة الشحن الدولية.

وتم إجراء مقارنة معيارية مع شركة «دي إتش إل» في مجال إسعاد المتعاملين، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في إسعاد الموظفين والمتعاملين، والعمل على تنفيذها في جمارك دبي كخطوة لرفع مستوى السعادة لدى المتعاملين مع الدائرة، كما عقدت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ورشتي عمل عن «عالم الملكية الفكرية في أسبوع الجمارك السادس» لطالبات مدرسة الإبداع النموذجية.

ونظمت إدارة المالية ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي للشركات المتعاملة مع الجمارك. وتم عرض بعض خدمات الدائرة، مثل ضمان مخزون البضائع الافتراضي، والحساب المدين، والضمانات المالية، وخدمة الدفع الذكية.

وتستمر فعاليات الأسبوع حتى 31 يناير، مع تنظيم 23 فعالية تهدف إلى توعية كل فئات المجتمع بدور العمل الجمركي وأهميته.

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