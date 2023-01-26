651 مليون درهم أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنمو 27 %

المصدر: الشارقة- البيان

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واصل مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق نمو مستدام، حيث ارتفعت أرباحه الصافية مع بنسبة 26.7%، لتصل إلى 650.9 مليون درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 514.1 مليون درهم عن العام السابق، وتعتبر هذه الأرباح الأعلى تاريخياً منذ إنشاء البنك.

وقد وافق مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي على اقتراح توزيعات نقدية بنسبة 10% من رأس المال، و5% أسهم منحة، على أن يرفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العمومية، لمناقشته واعتماده في اجتماعها المقبل.

نتائج

وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 17.4%، حيث بلغت 998.3 مليون درهم مقابل 850.7 مليون درهم عن 2021، وتبنى مصرف الشارقة الإسلامي استراتيجية أكثر مرونة وتكيفاً، لمواجهة تحديات 2022، والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة في بيئة الأعمال.

وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بمقدار طفيف مقارنة بالعام السابق، فقد بلغت 610.8 ملايين درهم بنهاية 2022 مقارنة بـ 576.8.5 مليوناً بنهاية 2021 بارتفاع وقدره 34.0 مليون درهم أو ما يعادل 5.9%، ونتيجة السياسات المتبعة لضبط التكاليف فقد تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل، لتصل إلى 37.9% مقارنه 40.4% عن العام السابق.

واستمراراً لسياسة التحوط لمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف التشغيلية، التي يمر بها الاقتصاد العالمي، استمر المصرف في بناء المخصصات، حيث بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة مبلغ 313.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 244.5 مليون درهم عن العام السابق بارتفاع 28.3%.

ويتمتع المصرف بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2022 7.6 مليارات درهم، والتي تمثل 12.9% من إجمالي موجودات المصرف، وبهذا حافظ المصرف على نسبة كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل III عند مستوى مميز، حيث بلغت 19.1%.

أصول وودائع

ارتفع إجمالي الأصول 7.6%، لتصل إلى 59.1 مليار درهم مقارنة بـ55 مليار درهم عن العام السابق، واستمر المصرف بالاحتفاظ بنسبة سيولة قوية بلغت 14.1 مليار درهم بمعدل 23.9% إلى إجمالي الموجودات، واستطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، حيث ارتفعت الودائع 2.7 %، لتصل إلى 39.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 38.5 ملياراً بنهاية 2021.

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