«مصدر» تقود تحالفاً لإنتاج وقود مستدام للطائرات من الميثانول

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

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أعلن تحالف يضم شركات «مصدر» و«توتال للطاقات» و«سيمنس للطاقة» و«ماروبيني»، أمس، عن بدء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للتصديق على مسار جديد لإنتاج وقود الطيران المستدام من غاز الميثانول، الذي تقوده «مصدر» لتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج وقود مستدام للطائرات. ومن شأن هذا المسار، أن يوفر خياراً جديداً يسهم في تلبية حاجة السوق العالمية إلى وقود طائرات مستدام، ودعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية ضمن قطاع الطيران.

ويتعاون التحالف مع دائرة الطاقة - أبوظبي، والاتحاد للطيران، ومجموعة لوفتهانزا، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ضمن مبادرة تجريبية لإنتاج وقود مستدام وأخضر للطائرات.

ومنذ يناير 2021، استطاع الشركاء استكمال تقييمات لموردي التكنولوجيا، ودراسات الجدوى والتصاميم، والعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية، بما يخص شؤون التوافق والامتثال للمعايير. وقد حدد التحالف الآن اعتماد تحويل الميثانول إلى وقود طائرات، كمسار لإنتاج تقنيته المنشودة. وتم اعتماد مسار «الكيروسين البرافيني الاصطناعي»، من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي في 2016، باعتباره يفي بالمعايير الدولية لوقود الطائرات.

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