نجاح كبير لقمة الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت النسخة الأولى من قمّة الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - دبي 2023، أمس، فعالياتها بنجاح كبير.

وشهدت القمّة التي استضافها سوق دبي المالي بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي بين 23 و25 يناير مشاركة نخبة من القيادات العالمية في هذا القطاع، بهدف حشد مختلف الأطراف الفاعلة ضمن سلسلة القيمة للاكتتابات العامة الأولية، وترسيخ مكانة القمّة باعتبارها منصة أساسية تسلّط الضوء على الزخم القوي والآفاق الواعدة لقطاع الاكتتابات العامة الأولية في دبي.

وجمعت القمّة خبراء القطاع تحت سقف واحد في دبي، لمناقشة المستجدات والتحديات والفرص المهمة المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، بحضور أكثر من 500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، و80 شخصية من المتحدثين الإقليميين والدوليين من خلال 40 جلسة.

قطاع واعد

وضمن إطار الجهود الرامية لتعزيز أسواق رأس المال في دبي، ودولة الإمارات عموماً، شكّلت القمّة الأولى للاكتتابات العامة الأولية فرصة فريدة لتسليط الضوء على هذا القطاع الواعد في المنطقة، ولاستكشاف الفرص المتاحة أمام دبي في التحوّل إلى مركز عالمي للاكتتابات العامة، ولاجتذاب جهات الإصدار المحتملة من جميع أنحاء العالم.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»: «سعداء بالاختتام الناجح للدورة الأولى من القمّة، ما يمهد الطريق أمام استضافة هذه الفعالية سنوياً لاجتذاب قيادات القطاع والهيئات والشركات المعنية بالاكتتابات العامة. وخلال العام الماضي، شهدت دبي نمواً لافتاً للاقتصاد وأسواق رأس المال، بما جعلها وجهة جاذبة لأنشطة الاكتتابات العامة في المنطقة وخارجها.

ومع تحوّل الإمارة السريع إلى حاضنة لتطور ونمو الشركات من مختلف القطاعات، يواصل سوق دبي المالي التزامه بتوفير منصة تدعم طموحات روّاد الأعمال، وتسهم في تعزيز جهود دبي الهادفة إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً».

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